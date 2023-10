Basketbalové nohy v krvi po útoku teroristů a polský tyčkař proti Kremlu. Začíná festival Sportfilm

Dva metry sedm centimetrů, široká ramena. Úspěšný basketbalový centr. Belgičan původem z Brazílie se chystá odletět z Bruselu do New Yorku. Po prvním výbuchu běží v budově letiště k bezpečnostnímu stanovišti. Druhý výbuch ho skolí několik metrů od něj. Sebastien Bellin, světoběžník, který si zahrál i jedno utkání za Prostějov, leží na dlažbě a z nohou mu prýští krev. Málem teroristický útok 22. března 2016 nepřežil, mohl vykrvácet. Lékaři se snažili zachránit jeho nohy. Podstoupil několik operací. A postavil se na ně.

Filmosport začíná v Liberci 12. října a nabízí i zajímavý doprovodný program (Festival Sportfilm Liberec - Sport Film). Přehlídka končí 15. října.

V Polsku se v létě 1980 tvrdě stávkovalo. Formovala se Solidarita. A v Moskvě se tou dobou konaly olympijské hry bojkotované Spojenými státy a dalšími zeměmi. Ty tak zareagovaly na sovětskou invazi do Afghánistánu. Kremelští rudí jestřábi mávali při zahájení her na stadionu v Lužnikách na sportovce a usmívali se. Za dolíčky ve tváři ukrývali zlost z vývoje v „bratrském“ Polsku.

Kozak, jak přezdívali Poláci svého tyčkaře, měl v Moskvě blízko k zlatu a část publika v Lužnikách na něj pískala a pokřikovala. Po medailích prahl i Kreml. Wladyslaw Kozakiewicz si nakonec skočil pro vítězství i světový rekord. Na nepřátelskou část hlediště vyslal triumfující bouřlivák pohrdavé gesto, ostatním se poklonil. Poláci rebelující doma proti vládě v područí generálního tajemníka Komunistické strany Sovětského svazu Leonida Brežněva a dalších kremelských aparátníků, byli nadšeni. Kozak jedním gestem vyjádřil to, co si mysleli o režimu doma i v SSSR.

„Vyhraj den“

Oba příběhy vzdaluje bezmála 40 let. Naopak sbližuje, že jsou na programu letošního libereckého festivalu Filmsport: o tyčkaři Going for Gold, režie Ksawery Szczepanik, Bellin ve snímku Rebound, režie Gilles Simonet.

Hlavní pojítko spočívá v tom, jak ukazují, že do sportu v rozličných podobách zasahuje politika, a naopak sport do ní. Filmy na festivalu často čerpají z příběhů, kdy vynikající sportovci osvědčují v složitých životních situacích svoje charaktery. Stávají se vzory.

Zaskákat si v Paříži Soutěžním snímkem Sportfilmu je i dokument PARIS, the mecca of parcour (režie Biel M. Peramiquel). Snímek přibližuje zatím méně známý městský sport, který však získává na popularitě. Ve městech sice mnohdy mizejí plácky na fotbal, ale beton a třeba zdi ne. Skupina fanoušků zdolávání pomyslných i skutečných překážek ve městě, se vydává na dobrodružnou výpravu na předměstí Paříže. Chtějí si zaskákala na nejznámějších místech historie parkouru. Počasí je podrobí zkoušce a skoky jsou obtížnější, než si představovali. Přespávají na ulicích a přežívají, jak mohou, nakonec se jim podaří některé z nich uskutečnit, ale musí odjet ještě před koncem své „mise“. Po několika měsících se vrací do Paříže.

Sebastien Bellin musel zanechat basketbalu, ale za pouhých šest let od tragédie dokončil jako handicapovaný sportovec havajský triatlon „Ironman“. V rozhovoru pro BBC citoval výrok svého někdejšího trenéra: „Vyhraj den.“ Bellin říká, že „sport je největší světovou učebnou, pro životní situace. I ty nejtěžší“.

Utáhnout tkaničky a zkusit se probít na špici

Je jedno, jestli šněrují kopačky, kecky nebo brusle. Tentokrát na ty nejlepší na hřišti nepohlíží jen „marketingová kamera“. Martin Škrtel dokázal tvrdou hrou budit vášně. Fotbaloví fanoušci ho adorovali, nebo nesnášeli. Ale jak se vlastně z malého slovenského Ráztočna dostal až do anglického Liverpoolu. Kde se vzala dravost a ambice, nebo naopak nejistota, emoce, když se rozhodoval, zda ukončí kariéru. Bývalý dlouholetý kapitán slovenské fotbalové reprezentace ve filmu Buď, alebo režiséra Petra Větrovského promluvil i o temných momentech. Divák tak na chvíli obrazně usedl vedle Škrtela a také utáhl tkaničky. Zkusil si s ním prožít, co to obnáší probít se a udržet na špici.

V posledních letech české snímky oceněné v Liberci pobírají ceny na světovém finále - milánském festivalu FICTS. Přičemž Federation Internationale Cinema Televizion Sportifs, sdružující 130 zemí je i garantem liberecké přehlídky. Patronát nad finále drží Mezinárodní olympijský výbor.

Prestižní cenu Guirlande d´Honeur získal v roce 2019 v Miláně film Radima Špačka Zlatý podraz, pozoruhodný příběh basketbalových evropských šampionů. Nacisti jim zavraždili trenéra, komunisti ukradli zlatou medaili, je slogan doprovázející celovečerní film. Rok 2021 přinesl cenu Mention d´Honneur filmu Mr. Kriss a i v roce 2022 bodovaly české snímky Zátopek, Poslední závod a Jan Koller: Příběh obyčejného kluka.

Ve spolupráci s Národním basketbalovým muzeem