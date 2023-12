Sportovec roku nebude v přímém přenosu. Tragédie, říkají o střelbě účastníci

„Zaznamenali jsme to, až když jsme sem přijeli, a je to hrozná tragédie. Je to něco šíleného,“ poznamenala tenistka Markéta Vondroušová, jedna z favoritek ankety. „Rušit celou akci je asi těžké, vzhledem k tomu, kolik je kolem ní příprav, ale ta situace je hrozivá a přijde mi, že v Česku je něco takového úplně nevídané.“

Před půl osmou oznámil předseda Klubu sportovních novinářů Michal Dusík, že slavnostní vyhlášení nepoběží v přímém přenosu ČT Sport.

„Život musí jít dál, ale dneska by to nebylo ideální,“ zdůvodnil Dusík. „Ve chvíli, kdy se stalo to, co se stalo, bylo logické, že dnes není nálada na slavení. Nebylo by to úplně vhodné, navíc bude probíhat tiskovka vlády, prezidenta, pozornost je upřena jinam. Anketu není reálně možné vyhlásit za týden, ale co se týká televizního záznamu, tak jsme napříč vedením televize domluvili, že půjde později.“

Ondřej Perušič, letošní mistr světa v plážovém volejbale s Davidem Schweinerem, na Filozofické fakultě studuje historii.

„Je to připomínka, že jsou daleko důležitější věci než sport. Upřímně řečeno mi nepřijde úplně vhodné, abych tady dneska nějak úžasně slavil naše umístění, ať už je jakékoli, protože současně spousta mých kolegů, spolužáků, kamarádů a dalších má za sebou tuhle tragickou událost, která mnohé stála život. Upřímně si nejsem jistý, jestli je vůbec vhodné tu akci pořádat za těchto okolností, ale uvědomuju si, že to má spoustu dalších rozměrů.“

Olympijský vítěz Jiří Prskavec se o nešťastné události dozvěděl ve chvíli, kdy jel právě pro syna do školky. „Úplně mě polil studený pot,“ říkal. „Je to věc, o které slyšíte ze zahraničí, že se tam střílelo na škole, a říkáte si: To se u nás nikdy nestane. A najednou je to tady a je to strašné. Skoro jsem musel zastavit, jak se mi z té zprávy udělalo špatně. Věřím, že je to opravdu ojedinělý případ. Je to tak smutné.“

Prskavec hledá příčiny takové radikalizace některých jedinců i v rozeštvávání společnosti v posledních měsících a letech. „Náš daleko největší problém jsou sociální sítě a to, že někteří lidé, kteří tam píší, si neuvědomují, že je to v podstatě to samé, jako kdyby to tomu druhému říkali do obličeje. Takový člověk napíše na síť cokoliv - i věci, které by tváří v tvář někomu druhému nikdy neřekl. To podle mě rozeštvává společnost úplně nejvíc a hrozně mě to mrzí.“