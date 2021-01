Sprint v Oberhofu kvůli koronaviru nejelo několik Čechů, Davidová skončila sedmá

SP v biatlonu v Oberhofu (Německo) - sprinty: Muži (10 km) 1. J. T. Bö 25:12,0 (1 tr. okruh), 2. T. Bö -10,8 (0), 3. Laegreid (všichni Nor.) -21,6 (0), 4. Hofer (It.) -32,4 (1), 5. Dale (Nor.) -35,2 (1), 6. Ponsiluoma (Švéd.) -52,0 (2), 7. Desthieux -54,2 (1), 8. Fabien Claude (oba Fr.) -56,0 (1), 9. Weger (Švýc.) -56.5 (0), 10. Jeljotnov (Běl.) -57,8 (0), ...41. Štvrtecký -2:02,8 (2), 57. Žemlička -2:34,8 (1), 64. Mikyska (všichni ČR) -2:52,6 (1).

Průběžné pořadí SP (po 10 z 26 závodů): 1. J. T. Bö 488 b., 2. Laegreid 421, 3. Dale 380, 4. T. Bö 375, 5. Samuelsson (Švéd.) 367, 6. Jacquelin (Fr.) 351, ...21. Krčmář 169, 28. Moravec 109, 73. Krupčík (všichni ČR) 1. Ženy (7,5 km): 1. Eckhoffová (Nor.) 23:54,0 (0), 2. H. Öbergová (Švéd.) -29,6 (0), 3. Hauserová (Rak.) -40,2 (1), 4. Simonová (Fr.) -44,3 (2), 5. Röiselandová (Nor.) -52,6 (2), 6. Pavlovová (Rus.) -59,1 (0), 7. Davidová (ČR) -59,7 (1), 8. Kručinkinová (Běl.) -1:00,9 (2), 9. Braisazová-Bouchetová -1:09,1 (1), 10. Chevalierová-Bouchetová (obě Fr.) -1:09,9 (2) a Džymová (Ukr.) -1:09,9 (1), ...39. Puskarčíková -2:02,9 (1), 70. Jislová -3:14,6 (2), 81. Vinklárková -3:44,9 (1), 90. Charvátová (všechny ČR) -4:10,6 (6). Průběžné pořadí SP (po 10 z 26 závodů): 1. Röiselandová 455, 2. H. Öbergová 432, 3. Eckhoffová 406, 4. E. Öbergová (Švéd.) 351, 5. Alimbekavová (Běl.) 330, 6. Preussová (Něm.) 324, ...8. Davidová 273, 52. Puskarčíková 40, 58. Charvátová 25, 64. Jislová 20.