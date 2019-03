Startuje pokerové mistrovství republiky. Hraje se o deset milionů korun

PRAHA V Praze v úterý začíná druhý ročník Mistrovství ČR v pokeru. Akce pořádaná skupinou Rebuy Stars se v následujících dvanácti dnech uskuteční v několika tuzemských městech. Nejúspěšnější hráči si rozdělí celkově deset milionů korun.

Republikový šampionát v pokeru se uskuteční od 12. do 25. března. Hrát se bude na dvou místech v Praze (Luka a Casino Savarin v centru metropole), v Plzni a Brně.

„Casino Savarin je největší stálý prostor pro poker v Praze a jeho pověst už sahá přes hranice České republiky. V premiérovém ročníku 2018 se účastnilo přes tři tisíce hráčů, z toho asi třetina si přijela zahrát z ciziny,“ říká k akci David Huspeka, výkonný ředitel společnosti Rebuy Stars.



Podle něj by letos mělo dorazit ještě mnohem více karetních nadšenců. „Startovné začíná na 500 korunách za účast v kvalifikaci do hlavního turnaje, což činí celý event velmi otevřeným široké veřejnosti,“ doplňuje.

Celkově na nejúspěšnější účastníky čeká deset milionů korun, z toho pět je určeno pro hlavní turnaj, takzvaný Main event. Kvalifikace na něj začíná v pražském Casinu Savarin v pondělí 18. března. Hlavní fáze pak startuje ve středu 20. března.



„Přímá vstupenka do turnaje hráče vyjde na 5500 korun. Jeden hrací den, z něj se lze dostat do finále, bude mít i casino v pražských Lukách, plzeňské Plaze a brněnském Hotelu International. Finále proběhne v pondělí 25. března za účasti televizních kamer,“ přibližují pořadatelé.



Loni se stal vítězem Main eventu Ukrajinec Raul Gusyev, jen porazil druhého Jussiho Lehtonena z Finska a třetího Čecha Anha „Davida“ Do. Z devíti hráčů u finálového televizního stolu byli čtyři z ČR, dva z Ukrajiny a po jednom z Ruska, Finska a Francie.



Oproti loňsku je pro hráče připravena hned první den také jedna novinka v podobě „Opening“ turnaje o milion korun. Na programu jsou i další eventy, jako Mistrovství ČR Cup o 1,5 milionu se vstupem 2500 korun (13. až 17. března), High Roller bez limitu sázek o jeden milion (18. až 19. března), Deepstack turbo (19. března), Saturday night fever (23. března).



O titul českého mistra se bude hrát také v turnaji Omaha s omezením výše sázek (13. března) a Ladies Eventu, který je určený pouze pro dámy (18. března).