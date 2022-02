Povolit Valijevové dál v Pekingu startovat je správné rozhodnutí, říká expert na soudní právo

Advokát Jan Šťovíček je expertem na sportovní právo

Celý případ, který odstartoval 25. prosince 2021, kdy Valjievová odevzdala na ruském šampionátu pozitivní test na zakázanou látku trimetazidin (pomáhá zvýšit krevní oběh, jde o lék na anginu pectoris), se do Lausanne dostal poté, co ji nejdříve Ruský olympijský výbor pozastavil činnost, jenže na mezinárodní scéně stále neporažená dívenka se odvolala a uspěla.

„Mezinárodní olympijský výbor (MOV), Světová antidopingová kancelář (WADA) a světová krasobruslařská federace (ISU) neměly jinou možnost než jít k arbitráži. Hlavně WADA je tu od toho, aby hlídala čistotu sportu. V tomto sporu se rozhodlo ve prospěch Valijevové, s čímž já souhlasím, nyní se ale rozehraje hlavní příběh. V něm půjde nalezení a případné potrestání viníka. O to, zda bude muset Valijevová vracet olympijské medaile a zda Rusko nepřijde o dalších olympiády,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz expert na sportovní právo Jan Šťovíček, v současnosti prezident Autoklubu ČR.

Lidovky.cz: Co vy coby sportovní právník a expert říkáte na rozhodnutí tříčlenného panelu Sportovního arbitrážního soudu CAS ve zrychleném řízení?

Je potřeba si uvědomit, že jde o prozatímní rozhodnutí, že Valijevová může dál závodit na olympijských hrách. Nejde o finální verdikt v tom ohledu, zda porušila antidopingová pravidla, či nikoliv. Panel rozhodl dá se říct šalamounsky tak, aby příliš nepopudil všechny kolem, protože zakázat ji závodit by bylo příliš tvrdé, zejména pro to, že jde vlastně ještě o dítě, je jí patnáct. Já to považuji za rozumné rozhodnutí, znám i dva soudce toho panelu, a především Američan Jeff (Jeffrey) Benz je znám, že pokud to jen jde, tak rozhoduje pro sportovce, takže mě z tohoto pohledu verdikt ani příliš nepřekvapuje.

KAMILA VALIJEVOVÁ Pro televizi Channel One „Tyto dny pro mě byly velmi těžké. Jsem emociálně hodně vyčerpaná. Mám radost, ale zároveň jsem vnitřně hodně unavená. Proto ty slzy (během rozhovoru)... Asi štěstí, ale také trochu smutku. Přesto jsem ale určitě ráda, že mohu být na olympiádě a reprezentovat svoji zemi. A doufám, že předvedu své maximum.“

Lidovky.cz: To mně také zajímalo, jestli někoho z arbitrů znáte.

Ano, Benze znám, když se podíváte na jeho statistiky, tak má cítění ve prospěch sportovců, Slovinku Vesnu Bergantovou neznám, předsedu rozhodcovského panelu z Itálie (Fabio Iudica) jsem párkrát potkal. A vím o něm, že je ve svých verdiktech hodně neutrální, co se svých verdiktů týče. Dle mého osobního pohledu byl hybnou silou právě Benz.

Lidovky.cz: Což je s ohledem na současnou situaci vlastně i dobře, jde o Američana ve sporu MOV a WADA proti Ruskému olympijskému výboru. Dá se s tím souhlasit?

Je to tak, těžko může někdo tvrdit, že by zrovna Američan nadržoval Rusům. Respektive to ukazuje, že určitě nechtěl se svými kolegy ruské sportovkyni ublížit, naopak, že se opravdu rozhodovali nezávisle dle toho, co si od všech zúčastněných stran v neděli vyslechli.

Lidovky.cz: I s ohledem na reakci šéfku Amerického olympijského i paralympijského výboru (USOPC) Sarah Hirshlandovou, která pronesla, že toto rozhodnutí je „další kapitolou v systémovém a všudypřítomném ignorování čistého sportu ze strany Ruska“…

Určitě, co si budeme povídat, velké mezinárodní soutěže ve fotbale, formuli třeba, olympiády, to není jen o sportu, ale zasahují i do nejvyšších politických sfér, takže určitě je třeba vnímat podobné nuance. To rozhodnutí arbitráže se určitě dá z různých úhlů pohledu kritizovat. Je do značné míry nestandardní, protože když se řeší dočasné pozastavení činnosti sportovce, tak pro zrušení takového pozastavení musí být zásadní důvody. Zpravidla by mělo i dojít na vysvětlení, jak se v těle sportovce zakázaná látka ocitla. Jak jsem usnesení četl, tak se v něm píše o nedostatku důkazů a opakuje skutečnost, že Valijevová je chráněnou osobou s ohledem na nízký věk, což samozřejmě v postupu arbitráže také hraje roli. Stejně tak jsou zmíněné časové průtahy zveřejnění výsledku pozitivního testu, což ale není jádrem celého případu.

Lidovky.cz: Je pravda, že panel CAS zdůrazňuje, že pokud by zakázal Valijevové startovat, šlo by proti základním zásadám spravedlnosti a rovnováze zájmů mezi žadateli (MOV a WADA) a sportovkyní.

Z principu je to tak, že pokud se objeví u někoho pozitivní dopingový nález, tak musíte tomu sportovci povinně pozastavit činnosti. V případě Valijevové jde o specifickou látku (ne tak závažné provinění), přesto pro zrušení zákazu činnosti museli být předloženy nějaké důkazy. A myslím si, že tady tomu tak nebylo. Jelikož se tu bavíme o chráněné osobě s ohledem na věk, tak se na ni přece jen pohlíží jinak než na dospělého sportovce, více se v takovém případě klade důraz na rovnítko mezi výší trestu a vinou. A z usnesení panelu je toto všechno zřejmé.

Lidovky.cz: Hodně zajímavý je poslední odstavec, kde se píše že tento panel byl vyzván, aby rozhodl jen v otázce, zda by měla být sportovkyni pozastavena činnost. A že nebyl vyzván, aby rozhodoval o podstatě tohoto případu, ani aby zkoumal právní důsledky týkající se výsledků týmové soutěže v krasobruslení, protože tyto otázky budou zkoumány v jiném řízení. Takže už teď u CAS leží žádost o přezkoumání, zda by měla být Valijevová potrestána, byť formálně jí žádná medaile ještě odebrána nebyla, jelikož ji nebyla prokázána vina?

Ano, jde o hlavní linii celého případu, kterou už dle všeho také řeší CAS (jak bylo opakováno, v případě sportovců do 16 let je zveřejňování informací jiné než v případě dospělých). Právě proto jsem na úvod říkal, že z pohledu toho, co tento panel konkrétně řešil, tak jde o správné rozhodnutí. RUSADA (Ruský antidopingový výbor) ji dočasně činnost pozastavil, ona podala protest, ten byl přijat, a tak musely MOV, WADA a také krasobruslařská federace (ISU) konat, tedy podat odvolání k CAS. Proto šlo vlastně o tři různé spory, které ale panel řešil jako jeden, protože všechny tři měly stejnou podstatu. A teď je řada na hlavním příběhu, kde se bude posuzovat, co Valijevová porušila, jak se dostala látka do jejího těla a zda za to bude potrestána, nebo nikoliv. A případně pokud ano, tak jak vysoký trest dostane.

Lidovky.cz: Vy podobné případy znáte také z opačné strany, viz. (ne)účast Martiny Sáblíkové na olympiádě v Riu 2016. Jsou soudci v těchto zrychlených procesech, kdy musí rozhodnout do 24 hodin od podání vysvětlení pod velkým tlakem?

Je to především tlak na účastníky, protože v extrémně krátké době musíte naservírovat panelu soudců co nejvíce důkazů, různé posudky, případně přizvat svědky, což je hodně těžké. Na soudce také, ale jde o velmi zkušené arbitry, kteří jsou vždy vyčlenění přímo pro dění na olympiádě, je jich myslím vždy 24 a jsou k dispozici vlastně nonstop. Takže pod tlakem jsou, ale určitě to pro ně není něco, co by neznali a nezvládli.

Lidovky.cz: Nabízí se otázka, zda mohly žalující strany poskládat svoji žádost jinak, aby získaly rozhodnutí, ve které doufaly?

Myslím, že moc jiných možností neměli. Olympijský i antidopingový výbor musely napadnout rozhodnutí o dočasné zrušení suspendace, protože oni primárně musí dbát na čistotu sportu. Otázkou je, jak to jejich zástupci sepsali, vyargumentovali, ale znovu se vracíme k tomu, že šlo o chráněnou sportovkyni kvůli věku, takže také oni na to museli brát ohled. Ale žádosti jsem neviděl, takže nemohu soudit.

Lidovky.cz: Když to člověk vezme kolem a kolem, tak ono v tomto zrychleném řízení asi nic jiného ani řešit nešlo. Představa, že by už nyní bylo jasno, zda je Valijevová nevinná, či vinná, je hodně lichá, že?

Vše vyšlo najevo minulý týden, načasování nebylo úplně šťastné (Stockholmská laboratoř poslala vyrozumění, že měla Valijevová pozitivní test, den po vyvrcholení krasobruslařské soutěže družstev v úterý 8. února), takže i z tohoto pohledu je nemyslitelné, aby během týdne bylo jasno, zda se ruská závodnice provinila proti pravidlům a jak by měla být případně potrestána. Celý případ teď bude trvat několik týdnů, možná měsíců, jde o hodně složité řízení. Důležité bude, s jakým sama sportovkyně přijde vysvětlením. To nejhorší, co by mohla udělat, je to, když řekne, že neví, jak se látka do jejího těla dostala.

To je nejčastější tvrzení sportovců, čímž se ale odsuzují k trestu, protože oni musí doložit, jak se zakázaná látka do jejich těla dostala. Myslím, že Rusové tohle moc dobře ví, takže s nějakou verzí přijdou, to bude posuzovat několik znalců, a to bude trvat spíše ty měsíce než týdny. Bude to velká právní bitva, nejspíše půjde o to, zda bude vracet dvě zlaté olympijské medaile, a v neposlední řadě také o pozici Ruska v olympijské rodině. Protože pokud by byla potrestána, ukázalo se, že jde případně o systémovou záležitost – což není vyloučené, Valijevová si to sama nevzala –, tak to může mít pro Rusko dalekosáhlé dopady.

Lidovky.cz: Jak to vlastně bude probíhat? Protože coby nezletilá musí vypovídat za přítomnosti svého zákonného zástupce. Je to určitě i v tomto ohledu jiné než u dospělého sportovce, který má zodpovědnost sám za sebe, měl by vědět, co se kolem něj děje, co smí a nesmí.

Samozřejmě jde o odpovědnost rodičů, kteří by měli vědět, co jejich dítě dělá, kde trénuje, s kým spolupracuje. Nevím, jak to funguje, ale mělo by to tak být, měli by znát její zdravotní diagnózu. Takže její rodiče si nejspíše najmou právníky, budou hledat a pátrat, co se stalo, co se kdy a kde jedla. Budou případně dokládat, zda nemá předepsané nějaké léky, neprodělala zranění, na které dostala určité medikamenty atd. A následně bude na znalcích, aby jejich podklady posoudili.

Lidovky.cz: A jak se na celý případ díváte ne okem právníka, ale okem občana Jana Šťovíčka?

Považuji to za velmi nešťastné. Kdysi ve FIA (Mezinárodní automobilová asociace) jsem řešil případ dvanáctiletého motokárového závodníka, kterému našli v těle stimulant a nikdo nechápal, kde k tomu přišel. Nakonec se ukázalo, že mu dal otec nějaké „bonbóny“ a řekl mu, že když si je vezme, tak bude nabuzený a pojede se mu skvěle. To se také stalo, protože do té doby jezdil kolem dvacátého místa a najednou byl druhý. Za mě je toto naprosto šílené, protože jde vlastně o zneužití dítěte. Těžko z toho může mít ve dvanácti rozum. Je pravda, že v patnácti už Valijevová může něco tušit, ale stejně si myslím, že vinu nese někdo z jejího týmu. Pokud se neukáže, že má nějakou srdeční vadu a léčí se, aby mohla vůbec fungovat. Pokud ale ne ne, tak to považuji za tu nejhorší možnou prasárnu.

Je třeba ještě zmínit, že pokud to bude opravdu takto, tak z hlediska antidopingového práva je velmi viníka postihnout. Může se stát, že se někdo přizná, ale bude to kustod, nebo někdo úplně mimo ten tým, mimo sportovní systém, na kterého se nevztahují antidopingová pravidla a trestu díky tomu v tomto řízení unikne. Samozřejmě to pak může mít důsledky v případném trestně-právním řízení, ale nevím, zda je v Rusku trestné někomu podat zakázanou látku. To jsou ale jen hypotézy, spekulace, zatím ještě není nic vyřešeno a rozhodnuto kromě toho, že Valijevová může dát soutěžit v Pekingu.

Lidovky.cz: Tak ještě je možné, že Valijevová studuje na škole chemii a moc dobře věděla, co dělá.

(Pousměje se) Myslím, že nejspíše v tomto věku už ví, co je správné a co špatné, že tuší, co jí, kdo případně dává a co jí k tomu říká. Ale pochybuji, že by dokázala pochopit naplno důsledky, nebo vědět, jaký to může mít na její tělo dlouhodobější dopad. To je na tom nejhorší. Podstata zákazu dopingu je v tom, že škodí lidskému tělu a u dětí to platí dvojnásob. Ale třeba se dozvíme, že má nějakou nemoc, vrozenou srdeční vadu. Třeba na to jen zapomněla při vyplňování formuláře při dopingové kontrole, možná nestihla zažádat o terapeutickou výjimku. To už ale hodně spekulujeme.

Lidovky.cz Navíc, pokud by to tak bylo, nejspíše by s podobnými argumenty už Rusové za ten týden přišli, ale v tomto směru bylo dosud ticho po pěšině.

Asi ano, máte pravdu. Už opravdu spekulujeme. Pokud by to tak bylo, jednalo by se o velké překvapení s ohledem na skutečnost, že jde o vrcholnou sportovkyni obklopenou týmem lidí, kteří se o ní starají. Že by zapomněli cokoliv vyplnit, to se mi nezdá. Tomu nevěřím. Já si troufám si říct, že se objeví někdo, kdo se přizná, že ji ten lék naordinoval, bude to někdo úplně mimo systém, nebude postižitelný MOV či WADA.

A bude to také někdo, kdo bude mimo ruský sportovní systém, aby to neohrozilo zemi jako takovou s ohledem na současný zákaz kvůli systémovému dopingu, který měl navíc letos skončit. A pokud pak potrestají Valijevovou, tak dostane minimální trest. Tak jak to bylo u dvanáctiletého klučiny, co jsem zmiňoval, dostal o čtvrtinu nižší trest, než by dostal dospělý, ale jeho tatínka, která mu ty „bonbonky“ dal, tak odešel bez trestu, byť bych ho teda já osobně nejraději zabil, protože to od něj bylo něco neskutečného a neomluvitelného. U Valijevové jde hlavně o to, zda bude, nebo nebude vracet s největší pravděpodobností dvě olympijské medaile.

Lidovky.cz: Takže i tomu vámi zmíněnému závodníkovi byly anulovány výsledky?

Ano. Byly, samozřejmě. To je automatické. Pokud by se vynesl rozsudek, že porušila antidopingové výsledky, tak ode dne pozitivního odběru, který proběhl na konci prosince, by jí všechny dosažené výsledky vymazali.

Lidovky.cz A kdyby ji dali opravdu minimální měsíční trest, nebo jen podmínka?

Ne, ne, trest by Valijevové uložili směrem dopředu ode dne rozhodnutí. To znamená, finální verdikt padne 20 května od toho data ji začíná běžet trest. Ale dosažené výsledky by se jí vymazaly od data provedení pozitivního testu. Takže si nedovedu představit, že pokud by ji odsoudili, tak by jí olympijská či olympijské medaile zůstaly.

Lidovky.cz: Není v kontextu tohoto špatně, že se u nejvyšší sportovní instance řeší případ patnáctileté dívky? Že tak mladé sportovkyně mohou závodit na seniorské scéně, byť jsou věkem juniorky? Ostatně i legendární Katarina Wittová je pro zvýšení věkové hranice na 18 let, dle ní právě pro to vznikla olympiáda mládeže.

To je pravda, což je ale už zase trochu jiná debata. Vezměte si, že na této špičkové úrovni musí Valijevová působit třeba už od desíti let, kdy je pod tlakem toho, aby dělala co nejlepší výsledky. A pak se dostaneme až do současné situace, kdy se řeší dopingový nález v těle patnáctileté dívky. Ale to už je opravdu trochu jiné téma. Je otázka, zda si děti místo toho, aby se bavily, hrály si, zaslouží otročinu zaměřenou na maximální podaný výkon. Zda jim za cenu olympijských medailí vlastně zničit dětství a třeba i zdraví. Já si myslím, že to správně není, že je to zvrácené, protože si myslím, že ta touha po úspěchu vychází z okolí těch dětí než z nich samotných. Wittová má myslím pravdu.