Střelec v trapu Kostelecký je prvním zlatým sportovcem na Evropských hrách

Minsk Čeští sportovci získali na Evropských hrách poprvé zlatou medaili. V Minsku ji vystřílel David Kostelecký v trapu, Jiří Lipták skončil čtvrtý. Před čtyřmi lety při premiéře Evropských her v Baku získali čeští sportovci sedm medailí, ale na zlato nedosáhli.

Evropské sportovní hry v Minsku: Basketbal 3x3: Muži: Lotyšsko - ČR 21:17, ČR - Turecko 22:13. Silniční cyklistika: Muži: Závod s hromadným startem (180 km): 1. Ballerini (It.) 4:10:04, 2. Jakin (Est.), 3. Auer (Rak.) oba -16, ...9. Bárta -41, 17. Sisr, 34. Neuman, 66. Otruba všichni -54, 93. Hampl (všichni ČR) -6:32. Sportovní střelba: Muži: Vzduchová pistole: 1. Černousov (Rus.) 241,4, 2. Omelčuk (Ukr.) 239,6, 3. Strautmanis (Lot.), ...v kvalifikaci 24. Dubový (ČR). Trap: 1. Kostelecký (ČR) 44, 2. Grazini (It.) 42, 3. Heading (Brit.), 4. Lipták (ČR). Ženy: Vzduchová pistole: 1. Arunovičová (Srb.) 241,2, 2. Korakakiová (Řec.) 238,9, 3. Bonevová (Bulh.), ...v kvalifikaci 27. Dědová (ČR). Trap: 1. Stancová 46, 2. Rossiová (obě It.) 44, 3. Galvezová (Šp.), ...v kvalifikaci 27. Janečková, 29. Hrdličková (obě ČR). Stolní tenis: Ženy: Dvouhra - 3. kolo: Shao Jieni (Portug.) - Matelová (ČR) 4:3 (5, 7, -4, -9, -7, 8, 13).

Také o první českou medaili v Minsku se v sobotu postarali střelci. Aneta Brabcová a Filip Nepejchal byli třetí v soutěži smíšených družstev ve vzduchové pušce.

Lipták v Minsku vyhrál dvoudenní kvalifikaci, Kostelecký postoupil z třetího místa. V šestičlenném finále byla mezi jejich soupeři velká střelecká jména Alexej Alipov nebo Giovanni Cernogoraz, rovněž olympijští vítězové, právě ti ale vypadli jako první. Po nich se rozloučil Lipták, jenž tak na medaili nedosáhl.

Kostelecký vedl a udržoval si náskok. Do souboje o titul s Valeriem Grazinim šel s vedením o dva body, a třebaže Ital dokázal vyrovnat, v závěru měl znovu pevnější ruku zkušený český střelec. Vedle olympijského zlata má Kostelecký i dva tituly mistra Evropy, v roce 2011 se stal vicemistrem světa.

Cyklista Jan Bárta obsadil v silničním závodu s hromadným startem deváté místo. Po 180 kilometrech vyhrál Ital Davide Ballerini, na nějž český jezdec ztratil 41 sekund. Před čtyřmi roky v Baku získal Petr Vakoč bronz.

Čeští basketbalisté v disciplíně 3x3 postoupili do pondělního čtvrtfinále. Nejprve dnes prohráli s Lotyšskem 17:21, pak ale v přímém souboji o postup ze základní skupiny D porazili Turecko 22:13.

Hned po prvních zápasech skončil turnaj v judu pro Jaromíra Musila a Petra Ivana, kteří v kategorii do 81 kg prohráli s Robinem Pacekem ze Švédska respektive Shamilem Borchashvilim z Rakouska na ipon. Rovněž Miroslav Vacek v sambu prohrál hned úvodní duel a nepostoupil ani z oprav, což v osmičlenném pavouku znamenalo sedmé místo.

Basketbalisté si mohli zajistit postup již v prvním dnešním zápase, Lotyše však porazit nedokázali. V závěru sice dokázali snížit na 15:16 a měli míč, útočný faul a následné trestné hody však zápas definitivně překlopily na stranu soupeře.

„V koncovce a ve chvíli, kdy začal padat čas, jsme to nezvládli hlavou. Máme dost zkušeností, abychom takové situace zvládali. Fauly, když jsou nad osm, tak jsou z toho šestky a to bolí dvojnásob. Do toho přišel úmyslný faul...“ litoval Daniel Zach.

Ve druhém duelu proti Turecku ale předvedli koncentrovanější výkon, v polovině si vytvořili náskok a i díky narůstajícímu počtu faulů soupeře jej dokázali ukončit krátce před limitem.

„Splnili jsme první cíl. Škoda, že nám nevyšel první zápas s Lotyšskem, ke konci nám možná chyběly síly. Chtěli jsme jít z prvního místa, ale teď už je to jedno. Nebude tam lehký soupeř, takže je jedno, zda půjdeme na Rusko nebo Francii,“ řekl Vladimír Sismilich. Češi se nakonec v pondělí utkají s Ruskem.