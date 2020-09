Striktnější režim na US Open pro Francouze. Noční můra, chci získat zpět svobodu, tvrdí Mladenovicová

New York Francouzská tenistka Kristina Mladenovicová označila po vyřazení v 2. kole US Open život v "bublině" za zpřísněných hygienických opatření za noční můru. Na sedmadvacetiletou hráčku se vztahoval v minulých dnech v New Yorku striktnější režim, neboť přišla do styku s nakaženým krajanem Benoitem Pairem.

Nasazená jednička Plíšková po brzkém vyřazení: Nejsem robot, nemůžu každý den hrát dokonale „Žijeme tu noční můru. Mám jedinou touhu, a to získat zpět svou svobodu. Musíme za to bojovat,“ řekla francouzským novinářům Mladenovicová po středeční porážce 6:1, 6:7, 0:6 s Ruskou Varvarou Gračovovou, proti níž neproměnila čtyři mečboly. Mladenovicová a její další krajané Adrian Mannarino či Edouard Roger-Vasselin směli po pozitivním testu Paireho zůstat na turnaji, ale pod zpřísněným režimem. Testováni na koronavirus byli denně a ne jednou za čtyři dny jako ostatní a museli zůstávat v hotelových pokojích. Mladenovicová, jež s Maďarkou Tímeou Babosovou tvoří nejvýše nasazený pár ve čtyřhře, si stěžuje, že navzdory „třiceti negativním testům“ se k ní stále chovají jako k „vězni a zločinci“. „Podmínky tady jsou strašlivé. Kdybych věděla, že to, že si zahraju 40 minut karty s tenistou, jenž bude pozitivně testován, ale nakonec negativní, bude mít takové důsledky, nikdy bych na tenhle turnaj ani nevkročila,“ uvedla šestinásobná grandslamová vítězka v ženské a smíšené čtyřhře.

Paire byl na koronavirus pozitivně testován v sobotu a přišel o možnost na US Open startovat. Ve středu na instagramu z karantény oznámil, že je negativní. Pro svou porážku s Gračovovou neměla Mladenovicová slov. Nad dvacetiletou grandslamovou debutantkou vedla 6:1, 5:1, v následujícím gamu za stavu 5:2 měla při podání soupeřky čtyři mečboly, ala nakonec druhý set prohrála v tie-breaku a v rozhodující sadě dostala „kanára“. „Za stavu 5:2 jsem prostě zkolabovala. Nevím, co k tomu říct, jsem úplně zničená,“ uvedla Mladenovicová. „Chovají se k nám tady odporně, ale nechci na to svádět svou porážku. Není chyba USTA (Americké tenisové asociace), že jsem neproměnila čtyři mečboly,“ řekla 44. hráčka světového žebříčku.