Norská přetahovaná ve sprintu, slaví Tarjei Bö. Z Čechů nejlepší Krčmář

Dva reprezentační kolegové, dva stoprocentní střelci pátečního sprintu.

Mezi Tarjeiem Böem a Lägreidem nakonec rozhodl výkon na trati. A překvapivě dopadl lépe pro staršího z nich.

Sprint mužů na 10 km v Hochfilzenu Podrobná reportáž

Dlouho vedl průběžné pořadí Švéd Sebastian Samuelsson, který jednou chyboval, ale rychlým během se dostal do čela. Než přijel pětatřicetiletý Tarjei Bö a Švéda o deset sekund z vedení sesadil.

Na trati v té chvíli ale zbýval ještě Lägreid, který byl na mezičasech rychlejší. Šestadvacetiletý Nor po druhé bezchybné položce odjížděl do závěrečného kola se čtyřmi a půl sekundami náskoku na Böa. A to bylo příliš málo. Už kilometr před cílem vedl o pouhých osm desetin a do cíle dorazil o 4,9 sekund později než Bö.

Starší z bratrské dvojice se tak může radovat ze třináctého individuálního vítězství ve Světovém poháru v kariéře. To poslední získal ve stíhacím závodě při březnové zastávce seriálu v Novém Městě na Moravě v roce 2021.

Připravujeme podrobnosti...