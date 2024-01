Nevyzpytatelná střelnice? Jislové nevadila, v Anterselvě končí jedenáctá

SP v biatlonu v Anterselvě (Itálie) Ženy - vytrvalostní závod (12,5 km) 1. Häckiová-Grossová (Švýc.) 36:49,02 (0), 2. Simonová -20,2 (2), 3. Jeanmonnotová (obě Fr.) -31,4 (1), 4. Voigtová (Něm.) -37,2 (0), 5. Arnekleivová -41,1 (1), 6. Knottenová (obě Nor.) -52,2 (1), ...11. Jislová -1:57,9 (0), 27. Davidová -3:28,8 (5), 31. Voborníková -3:35,5 (3), 48. Charvátová (všechny ČR) -4:49,1 (6). Průběžné pořadí SP (po 13 z 21 závodů): 1. Tandrevoldová (Nor.) 695, 2. Braisazová-Bouchetová (Fr.) 657, 3. Vittozziová (It.) 631, 4. E. Öbergová (Švéd.) 572, 5. Simonová 572, 6. Preussová (Něm.) 539, ...20. Voborníková 199, 21. Jislová 179, 24. Davidová 161, 33. Charvátová 110.