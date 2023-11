Skvělé otevření sezony. Smíšená štafeta vyjela v Östersundu páté místo

Vyrovnání pátého místa z Otepää 2022 a navázání na stejné umístění z únorového mistrovství světa v Oberhofu.

Česká smíšená štafeta předvedla na úvod sezony skvělý výkon. I když většinu závodu se zdálo, že umístění z Otepää i Oberhofu překoná.

Smíšená štafeta Závod jsme podrobně sledovali.

Jako první vjel na trať Krčmář, který se lehce zdržel na první položce, i přes opravu odjížděl na devátém místě se ztrátou 8 sekund na nejlepší. Následně na trati nic neztratil a když vestoje vybílil všechny terče, vjížděl na trať jako čtvrtý.

„Jelo se sakra rychle, v neskutečném tempu…“ komentoval první úsek Krčmář pro Českou televizi. „S lyžemi nebyl absolutně žádný problém,“ pochválil servis.

Karlík se tak pouštěl do druhého úseku v obklopení Johannese Bö, Emiliena Jacquelina a Tommasa Giacomela. Český mladík se ale mezi takto špičkovými závodníky neztratil, držel s nimi krok a po střelbě vleže byl stále na čtvrtém místě. Na druhé položce zažil ale těžké chvíle, když minul první tři rány, a byl tak ve velké ohrožení trestného kola.

Nejrychlejší střelba 1. úsek: Stalder (Švýc.) 44,6…5. Krčmář (ČR) +16,7

2. úsek: Seppala (Fin.) 59,1…20. Karlík (ČR) +43,9

3. úsek: Janková (Fin.) 49,9…14. Davidová (ČR) +29,5

4. úsek: Dmytrenková (Ukr.) 48,6…5. Jislová (ČR) +8,0

Kritickou situaci nakonec ustál a čtvrté místo mu patřilo i při odjezdu ze střelnice. Na trati pak ustál tlak dotírajícího Jacquelina a Davidové předával jen šest sekund za Itálií.

„Kluci se hnali, jako kdyby jeli poslední kolo v životě,“ glosoval rychlost soupeřů Karlík. „Když jsem přijížděl na druhou položku, věděl jsem, že mám v sobě dva těžké okruhy, navíc je to první závod a k tomu smíšená štafeta, takže to bylo hodně v hlavě. Naštěstí se mi to podařilo ustát,“ popisoval krizové chvíle.

Davidová se při první zastávce na střelnici nevyhnula jedné chybě, velmi rychle ji ale opravila a s minimální ztrátou na soupeřky pokračovala dál. Při druhé položce nedostala do terče dvě rány, svá zaváhání odčinila na trati, kde předstihla Italku Dorotheu Wiererovou a Jessicu Jislovou vysílala do závěrečného úseku na čtvrtém místě.

Markéta Davidová na trati smíšené štafety v Östersunudu

„Mrzí mě ta stojka, myslela jsem, že první rána spadne a byla jsem překvapená, když nespadla,“ přiznala Davidová.

Jislová se mezi běžecky silnějšími soupeřkami držela statečně. První střelbu navíc zvládla bezchybně a odjížděla na trať na bronzové příčce. Záhy ji ale předstihla Italka Lisa Vittozziová, a česká štafeta se tak vrátila zpět na čtvrté místo. Na poslední položce Jislová jednou chybovala a odjížděla s desetisekundovým náskokem na Němku Vanesu Voigtovou.

Ten se nakonec ukázal jako nedostatečný.

„Věděla jsem, že Němce jedou lyže z kopce moc hezky, a tak jsem si chtěla vytvořit větší náskok. Proto mě mrzí ta jedna chyba na střelnici, protože pak bych měla náskok dostatečný,“ litovala Jislová.

„Nechala jsem tam úplně všechno, co jsem měla. Jsem ráda, že mi to kolegové zařídili tak, že jsem byla v kontaktu, protože to se mi jezdí mnohem lépe. Byl to hezký kolektivní výkon a krásné otevření sezony,“ shrnula.

Jak se vše odehrálo

V kulisách zapadajícího slunce startovali biatlonisté do úvodní smíšené štafety této sezony. Délka kol se pro muže změnila ze 7,5 na šest kilometrů, očekávalo se tak mnohem vyšší tempo závodu než doposud.

Zavádějící běžecké kolo zvládli závodníci v kontaktu a na střelbu tak přijíždělo startovní pole pohromadě. Po ní se oddělilo pět nejrychlejších a nejpřesnějších střelců: Švéd Jasper Nelin, Němec Roman Rees, Švýcar Sebastian Stalder, Nor Tarjei Bö a Američan Maxime Germain.

Velké zaváhání museli po první položce hasit Francouz Quentin Fillon Maillet a Ital Didier Bionaz, kteří si na svých stavech poleželi při opravách chyb a odjížděli se sedmnáctisekundovou ztrátou na čelo.

Druhá zastávka dál třídila pole, z vedoucí pětky nechyboval pouze Stadler a pokračoval do třetího běžeckého kola jako první. Na trati ho sice záhy dostihl Tarjei Bö, Stadler se Nora ale statečně držel a na předávku dorazili společně.

Chyby z první položky hodil při té druhé za hlavu Fillon Maillet, který se díky rychlé a bezchybné střelbě posunul na druhé místo, i když posléze na trati nestačil na letícího Nora. I tak ale mohl být spokojený se třetím místem, na kterém předával štafetu Emilienu Jacquelinovi.

Druhý úsek měl podle očekávání plně ve své režii Johannes Bö. Na trati sice nedominoval tak, jak se mnozí obávali, díky své přesnosti a chybám soupeřů ale dokázal vyjet Norům náskok deseti sekund.

Francouzské štafetě pořádně zavařil při položce vestoje Jacquelin, který nezvládl situaci a musel na trestné kolo. Odjížděl až jako pátý se ztrátou 47 sekund.

Do velké stíhačky se tak ve třetím úseku musela pustit Justine Braisazová-Bouchetová, která se vrací po mateřské dovolené. Olympijská vítězka hromadného závodu z Pekingu ale neztratila nic ze své předešlé formy a na trati stahovala sekundu za sekundou.

Nejrychlejší běh 1.úsek: Bionaz (It.) 13:37,9…6. Krčmář +13,3

2. úsek: J. Bö (Nor.) 13:59,2…5. Karlík +10,8

3. úsek: Braisazová-Bouchetová (Fr.) 16:17,9, 2. Davidová +14,1

4. úsek: Lampičová (Slovin.) 16:24,6…6. Jislová +36,7

Stále se velmi vysoko držely štafety Německa a Itálie, které držely ve druhém a třetím úseku Philip Nawrath a Sophie Schneiderová, respektive Tommaso Giacomel a Dorothea Wiererová.

Wiererová se překvapivě ukázala jako slabý článek štafety v běhu, na své nejbližší soupeřky Braisazovou-Bouchetovou a Davidovou od začátku ztrácela.

V závěrečném úseku spolu do poslední střelby soupeřily o vítězství Francouzka Lou Jeanmonnotová a Norka Ingrid Tandrevoldová. Norka byla rychlejší na trati, ale Francouzka zase přesnější na střelnici. A to se nakonec ukázalo jako klíčové.

Vestoje Jeanmonnotová trefila všech pět terčů, zatímco Tandrevoldová musela jednou opravovat, a třináctisekundovou ztrátu, kterou tím nabrala, už nedokázala na trati smazat.

Za nimi se před německou a českou štafetu dostala na třetí místo Italka Vittozziová, která předvedla třetí nejrychlejší čas běhu i střelby.

Zklamáním skončila štafeta pro domácí diváky. Nelin musel při prvním úseku vestoje dvakrát dobíjet, běžecky ani střelecky pak situaci nevylepšil ani Martin Ponsiluoma na druhém úseku. Při druhé předávce už ztráceli Švédové minutu na vedoucí Nory a Anna Magnussonová odstup jen dál navyšovala. Ani létající Elvira Öbergová nedokázala se ztrátou 1:38 minuty nic udělat, navíc při každé zastávce na střelnici chybovala, a do cíle tak dojela na šestém místě s propastnou ztrátou téměř dvou a půl minut.