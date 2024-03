Nejlepší výsledek sezony pro Dubovskou. Ve slalomu v Saalbachu dojela jedenáctá

Finále SP v sjezdovém lyžování v Saalbachu Ženy - slalom: 1. Shiffrinová (USA) 1:53,22 (53,21+1:00,01), 2. Holtmannová (Nor.) -0,54 (54,97+58,79), 3. Swennová Larssonová (Švéd.) -0,63 (53,10+1:00,75), 4. Dvorniková (Slovin.) -0,67 (56,08+57,81), 5. Huberová -0,79 (55,04+58,97), 6. Liensbergerová (obě Rak.) -0,93 (54,38+59,77), ...11. Dubovská (ČR) -1,34 (56,06+58,50). Konečné pořadí slalomu (po 11 závodech): 1. Shiffrinová 830, 2. Dürrová (Něm.) 508, 3. Vlhová (SR) 505, 4. Gisinová (Švýc.) 418, 5. Swennová Larssonová 395, 6. Hectorová (Švéd.) 339, ...21. Dubovská 113. Průběžné pořadí SP (po 36 z 39 závodů): 1. Gutová-Behramiová (Švýc.) 1654, 2. Shiffrinová 1409, 3. Brignoneová (It.) 1372, 4. Hectorová 900, 5. Vlhová 802, 6. Goggiaová (It.) 792, ...34. Ledecká (ČR) 250, 57. Dubovská 113, 115. Jelínková (ČR) 9.