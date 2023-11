Švýcarsko se bude ucházet o zimní olympiádu v roce 2030 nebo 2034

Pro rok 2030 budou mít Švýcaři konkurenci ve Francii a Švédsku, na další hry konané o čtyři roky později by byli soupeři Salt Lake City, ve hře je i kandidatura Sappora. V zemi už se konala zimní olympiáda v letech 1928 a 1948, v obou případech byl hostitelem Svatý Mořic. Tentokrát projekt počítá s „decentralizovanou“ akcí ve třinácti dějištích s již existujícími sportovišti.

O pořadateli her v roce 2030 se mělo rozhodnout už letos, Mezinárodní olympijský výbor (MOV) ale přesunul výběr až na příští rok a i s ohledem na klimatické změny a s tím související problémy zimních sportů počítá s tím, že přidělí zároveň i následující zimní hry pro rok 2034. K dvojí volbě už MOV přistoupil při výběru organizátorů letních olympiád v Paříži 2024 a Los Angeles 2028.

Výkonný výbor MOV na nadcházejícím zasedání od 28. listopadu do 1. prosince rozhodne, se kterými zájemci povede cílená jednání. Kongres s výběrem hostitele je naplánovaný na léto těsně před hrami v Paříži, ale pokud by byl francouzský projekt ještě ve hře, hlasovat by se o něm ve Francii nesmělo. Pak by se musel konat mimořádný kongres jinde.