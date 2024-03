Po dvou letech repete. Sakkariová vyzve Šwiatekovou o titul v Indian Wells

Ve druhém setu řecká tenistka nevyužila tři mečboly, ale ve třetí sadě se jí povedlo ukončit duel hned při první příležitosti. Zápas skončil po dvou hodinách a 41 minutách před před půl dvanáctou v noci.

„Nic proti Coco, ale bylo by úžasné, kdyby se ten zápas dohrál už před hodinou,“ řekla Sakkariová. Dvacetiletou šampionku loňského US Open porazila popáté v osmém utkání.

„Beru to vítězství i ve třech setech. Myslela jsem, že se mi to povede ukončit ve druhém setu a pak se to zamotalo. Ale je to úžasné vítězství. Coco je neuvěřitelná. Bojuje o každý fiftýn. Mám radost, že jsem tady znovu ve finále,“ dodala světová devítka.

Pozitivní vzájemnou bilanci má i se svou finálovou soupeřkou Šwiatekovou, kterou zdolala třikrát. Poslední dva vzájemné duely však vyhrála Polka. Naposledy spolu hrály právě ve finále v Indian Wells v roce 2022, kdy zvítězila Šwiateková hladce 6:4, 6:1.

Páteční výhrou nad Kosťukovou si čtyřnásobná grandslamová šampionka vylepšila letošní bilanci na 19-2. „Byl to nejhladší zápas, co jsem tu odehrála. Ani na okamžik jsem nezapochybovala. Už teď je to skvělý turnaj,“ uvedla Šwiateková.