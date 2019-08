Synek: Úspěch na mistrovství světa? Klíčové je pro mě dostat se na olympiádu

PRAHA Před rokem byl ve spojení se skifařem Ondřejem Synkem před mistrovstvím světa ve veslování hlavním tématem útok na rekordní šestou zlatou medaili, který se mu nevydařil. Letos je vše jinak.

Na šampionátu v Ottensheimu u Lince se bude bojovat o postup na olympijské hry v Tokiu 2020 a sedmatřicetiletý skifař si tak dobře uvědomuje, že nejdůležitější je skončit do 9. místa. Do Japonska totiž z Rakouska postoupí právě devět skifařů.

„Pro všechny to bude nervově trochu vyhrocené. Pak už budeme mít jen jeden pokus. Letos se to v mé disciplíně docela srovnalo, přišly nové mladé tváře a myslím si, že je nás tak dvanáct, kteří mohou na postup pomýšlet. Ale bude to dobré, těším se,“ řekl Synek na dnešní tiskové konferenci v Praze.

Zkušený veslař ale dobře ví, co jej čeká. V minulosti stejnou situaci na světových šampionátech zažil již čtyřikrát. „A vždy jsem postoupil s medailí,“ podotkl pětinásobný mistr světa a držitel 12 medailí z vrcholné akce.

Letos je ale opatrný. „Když někomu říkám. že na olympiádu postupuje devět lidí, tak říkají: To je v pohodě... Ono to tak automatické není,“ řekl Synek, jenž na MS ještě nikdy ve finále A nechyběl.



Rodák z Brandýsa nad Labem věří, že mu pomohou zkušenosti z minulých let.

„Hodně dalších kluků pojede takový závod poprvé. V můj prospěch bude hrát, že vím, co od toho očekávat. Ale zase na druhou stranu oni nemají co ztratit. Pojedou vabank. V semifinále to všichni strašně napálí a uvidíme, kdo to vydrží až do konce,“ uvedl Synek.

„Důležité je nezpanikařit. Věřit si a jít do toho naplno,“ doplnil druhý muž z loňského MS.

Nezvyklé však pro Synka bude, že se na start postaví bez vítězství v sezoně v mezinárodním závodě. Na mistrovství Evropy byl šestý, v jediném Světovém poháru, ve kterém startoval, dojel v Rotterdamu čtvrtý.

„Mistrovství Evropy mi vůbec nesedlo, Světový pohár byl trošku ovlivněný větrem. Na to se nechci vymlouvat, dojel jsem čtvrtý. Nakonec se ukázalo, že to bylo docela dobré, protože jsem měl nejhorší dráhu a byl jsem ten den jediný, kdo na šestce nedojel šestý. Hlavně se nám pak ale povedlo soustředění v Livignu, které mě docela posunulo a teď to docela jde,“ uvedl Synek.