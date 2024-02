Van der Poel je mistrem světa. Boroš sedmý, Štybar se v Táboře loučil

Bývalý trojnásobný světový šampion Zdeněk Štybar uzavřel v 38 letech cyklistickou kariéru 31. místem a užil si dojemné loučení před tisícovkami fanoušků. I kvůli nevýhodné startovní pozici se v úvodních metrech závodu ocitl úplně na chvostu pole čítajícího 49 závodníků. Rychle se prodral do lepší poloviny, ale pak začal chybovat a v závěru měl defekt.

„Při závodě mi šlo hlavou strašně myšlenek. První kolo bylo ještě dobré, ale pak jsem trochu ztratil koncentraci. Jak mi fandili fanoušci, přepálil jsem začátek, což se dalo čekat. Ztratil jsem koncentraci tím, jak mi lidi fandili, kolik myšlenek mi běželo hlavou, poslouchal jsem komentátora, lidi... Tím jsem chyboval, ale asi všichni jsme věděli, že to dneska nebude úplně o výsledku, i když jsem se samozřejmě snažil,“ řekl Štybar v rozhovoru s novináři.

Van der Poel, který v Táboře získal v roce 2015 svůj první titul, splnil roli jasného favorita a vyhrál o 37 sekund před krajanem Jorisem Nieuwenhuisem. Třetí skončil Belgičan Michael Vanthourenhout.

„Tohle byl nejdůležitější závod mojí cyklokrosové sezony, takže jsem moc šťastný, že se mi podařilo vyhrát. S výkonem i výsledkem jsem spokojený. Byl to těžký závod, úplně jiný než ten v roce 2015. Cítil jsem se dnes opravdu dobře a když jsem získal náskok, věděl jsem, že když pojedu bez větších chyb, první místo udržím,“ řekl van der Poel na tiskové konferenci.

Právě nizozemská superhvězda byla také na pódiu, když Štybar po oficiálním vyhlášení výsledků za obrovského aplausu a skandování diváků symbolicky pověsil kolo na hřebík. „Štyby je po všech stránkách skvělý kluk. Mnohokrát jsem s ním trénoval. Pevně věřím, že bude v tréninku alespoň trochu pokračovat, abychom si mohli společně zase někdy vyjet,“ prohlásil van der Poel.

Cestu ke zlatu usnadnila devětadvacetiletému nizozemskému univerzálovi absence předloňského šampiona Brita Toma Pidcocka a trojnásobného mistra světa Wouta van Aerta z Belgie, kteří už dali přednost přípravě na silniční sezonu. Van der Poel, jenž loni ovládl i MS na silnici a letos chce uspět na olympijských hrách v Paříži na horském kole, vyhrál v cyklokrosové sezoně 13 ze 14 závodů.

Sedmadvacetiletý Nieuwenhuis dosáhl na první cenný kov v terénu mezi elitou. „Jsem šťastný, že jsem urval svou první medaili. Nebylo to vůbec jednoduché. Musel jsem se navíc smířit s tím, že o zlato bojovat nebudu, protože tady byl Mathieu. Není to jednoduché, ale i stříbro je pro mě velkým úspěchem,“ řekl Nieuwenhuis, mistr světa v kategorii do 23 let z roku 2017.

Vanthourenhout, jenž byl v pátek členem bronzové belgické štafety, dosáhl na druhou individuální medaili po stříbru z roku 2018. „Myslel jsem i na lepší umístění, ale start se mi moc nepovedl a musel jsem stahovat ztrátu. Jsem rád, že se povedla aspoň medaile, jinak bych byl zklamaný,“ uvedl třicetiletý mistr Evropy z posledních dvou let.

Nejlepší výsledek v sezoně ve světové konkurenci vybojoval Boroš. „K tomu závodu jsme vše směřovali dva roky. Vyrovnal jsem svůj nejlepší výsledek na mistrovství světa, jen škoda, že jsem ho nevylepšil aspoň o jedno místo. Snažil jsem se nepřepálit začátek, protože jsem věděl, že to bude dlouhý a náročný závod. Potom jsem zkusil tempo ještě vystupňovat,“ popsal Boroš.

V závěru měl vylepšení svého maxima na dosah, jel i na šestém místě, od něhož ho nakonec dělilo osm sekund. „Všechno mi vyšlo a klaplo, závod jsem objel bez technických problémů. Dal jsem do toho všechno a jel od startu až do cíle nadoraz. Bylo to opravdu náročné. Takové podmínky jsem v Táboře ještě nezažil, ale přesně takové jsem si přál,“ komentoval hluboké bahno na trati sedminásobný mistr republiky.

„Byl to můj třetí světový šampionát v Táboře a musím říct, že byl jednoznačně nejlepší. Atmosféra byla fantastická, ani jsem neslyšel svůj vlastní dech. Prostě jsem si to maximálně užil. Konkurence je rok od roku těžší. Proto si dosaženého výsledku nemírně cením. Uvidím, jestli se budu cyklokrosu věnovat i příští sezonu,“ dodal Boroš, který má za sebou už dvě sezony na silnici.