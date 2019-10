Takto pomalý povrch není nikde za celý rok, určitě to ale nebalím, hodnotí prohru Plíšková

Šen-Čen (Od našeho zpravodaje) Světová dvojka proti úřadující vítězce Turnaje mistryň, taková kombinace slibuje vyrovnaný tenisový duel. A taky v Číně přišel, jenže pro Karolínu Plíškovou bez závěrečné radosti, neboť s Elinou Svitolinovou prohrála 6:7, 4:6. „Nemám vůbec špatný pocit, bohužel se proti top hráčkám dost často stává, že hraju dobře, ale prohraju. Tak to je,“ řekla.

Proti Ukrajince, která před rokem v Singapuru dosáhla na největší úspěch kariéry, prohrála Plíšková čtvrtý zápas po sobě. Na Turnaji mistryň jí podlehla ve skupině také loni. Blok? „Žádný,“ odmítá Češka, druhá hráčka žebříčku WTA. „Příště se jí kvůli tomu bát nebudu. Pokaždé proti ní mám šanci.“

I nyní v Šen-čenu, kde se akce pro nejlepších osm hráček roku představuje poprvé, tomu tak bylo. Jenže příležitosti zůstaly nevyužita.

Váš vstup do Turnaje mistryň působil tak, že si nemůžete nic extra vyčíst, ale zároveň jste prohrála. Co s tím?

No, to je docela přesné. Myslím, že jsem neudělala moc věcí špatně, bylo to o pár míčích. Asi rozhodl první set (12:14 v tie breaku). Dostala jsem se z několika setbolů a sama je taky měla, pak to pro hlavu bylo těžké. I ve druhém jsem ještě mohla jít na 5:5... Ale moc mi toho nedala.

I když jste se snažila útočit.

Pár chyb jsem samozřejmě udělala: chodím na riziko, takže je jasné, že nějaké přijdou. Proti ní je těžké to pozabíjet, dobře čte hru. V tie breaku prakticky neudělala chybu. Buď jsem to já zabila, nebo zkazila. Měla jsem to pocitově ve svých rukou, bohužel to nevyšlo.

Byl pro vás tie break rekordně dlouhý? Udělala byste zpětně něco jinak?

Asi jsem delší nehrála. Mrzí mě jeden míč, když jsem šla při svém setbolu na síť, to asi nebylo nic extra, ale chtěla jsem něco změnit a být odvážnější, protože se hodně hrálo odzadu. Jasně, vždycky se dá udělat něco líp. Zároveň tam nebylo nic, co by bylo vyloženě špatné. Povrch tady přece jen víc svědčí jí.

A o moc jiné to nebude ani proti Halepové a Andreescuové, že?Nebudu si stěžovat na los, tak to je. Ne že bych si přála Petru (Kvitovou), to určitě ne, ale co jsem viděla její zápas s Ósakaovou, aspoň tam jsou od nich nějaké chyby. Já mám skupinu, kde jich moc nebude; vlastně jediná, kdo chyby dělá, jsem já... Musím si to uhrát, což je fyzicky i psychicky náročné. Hodně se mi toho vrátí zpátky. Takto pomalý povrch není nikde za celý rok.

Zároveň jste dál ve hře. Prohra ještě neznamená konec šancí na postup.

Určitě to nebalím. Zároveň trochu zklamaná jsem - pocit mám celkem dobrý a bohužel to nevyšlo, což je asi ta nejhorší možná kombinace. Když hraju blbě, prohraju; abyste po špatném výkonu uspěla, to se většinou nestává, a obzvlášť ne proti tak dobrým soupeřkám.

Ale?

Na druhou stranu se dá na čem stavět. Je tam spousta věcí, které si můžu vzít do dalšího zápasu. Určitě bude zase náročný. Jsem víc klidu díky tomu, že můj tenis má docela slušnou úroveň. Může se stát cokoli: bud vyhraju další dva zápasy, nebo pojedu na dovču. Všechno je dobrý. (úsměv) Den volna se hodí, příště zase začínáme od nuly.

Jak se vám zatím při premiéře posledního turnaje roku v Šen-čenu líbí?

Jo, docela jo. Za mě se na turnaji nedá moc zkazit: jediné, co potřebujeme, je šatna, jídlo a kurt. Hotel je dobrý, já jsem v tomhle nenáročná. Aspoň se nemusí nikam jezdit, všechno je v jednom areálu. A město, co jsme byli třeba párkrát na večeři, vypadalo hezky. Na Čínu dobrý!