‚Táta hlídal, abych trénoval naplno.’ Vít Krejčí se stal pátým Čechem, který nastoupil v NBA

Když si ho loni v listopadu ve druhém kole draftu NBA na 37. pozici vybrali Washington Wizards, popisoval to Vít Krejčí jako „neuvěřitelný moment, o němž hrozně dlouho snil“. „Posledních deset let jsem si každý den před spaním říkal, že jednou uslyším své jméno na draftu,“ líčil 21letý basketbalový talent, jehož Wizards obratem vyměnili do Oklahoma City Thunder.