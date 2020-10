‚Ten míček bych nedal ani svému psovi.‘ Nové tenisáky na French Open kritizují hráči včetně Nadala

Paříž Ať skončí letošní ročník French Open jakkoliv, jedno je už teď jasné. Do historie se zapíše jako jeden z těch nejpodivnějších. Po úvodních stížnostech elitních tenistů na nepříznivé počasí se přidal problém s novými míčky, mezi jejich kritiky se zařadil i dvanáctinásobný vítěz Roland Garros Rafael Nadal.

„Míče jsou úplně jiné, o dost těžší a pomalejší. V kombinaci s horším počasím jsou o dost hůř hratelnější,“ vyjádřil svůj názor Rafael Nadal na přechod z míčků značky Babolat na Wilsony.

„Upřímně si myslím, že to není dobrý míč celkově na antuku. Je to ale jen můj osobní názor, každopádně si za ním stojím,“ pokračoval Nadal, jenž se po rychlé výhře v poměru 6-1, 6-4 a 6-0 nad Italem Travagliou probojoval do osmifinále.

V praxi to znamená, že chladnější teploty a nové míčky působí, že Nadalův topspinový forhend nebude mít na francouzské antuce takovou rotaci a rychlost.



Poněkud ostřejší slova volil Brit Dan Evans, který už v neděli podlehl v prvním kole Japonci Nishikorimu v pěti setech.

„Ten míček bych nedal ani svému psovi do pusy, je to jedna z nejdůležitějších věcí při zápase. Myslím, že to pořadatelé s výběrem pokazili, v tomto počasí jsou až příliš těžké,“ nebral si servítky Evans.

Ke kritikům se přidal i loňský finalista Dominic Thiem, podle jeho slov nemůže hrát svoje nejlepší údery a musí hrát více na jistotu.