První antukové finále. Nasazená jednička Bouzková v Bogotě zabojuje o titul

Pětadvacetiletá Bouzková hraje v Bogotě svůj nejlepší turnaj od loňského října, kdy byla ve finále v Nan-čchangu. Z dosavadních pěti titulových zápasů vyhrála jen jeden před dvěma lety v rodné Praze. S Osoriovou se aktuálně 42. hráčka žebříčku utkala dvakrát a ještě s ní neztratila set.

„Určitě je výhoda, že jsem s ní už hrála,“ cituje Bouzkovou turnajový web. „Ale ještě nikdy jsme se nepotkaly na antuce, takže čekám velmi těžký zápas, ona navíc hraje doma. Budu se snažit použít věci, které fungovaly v našich předchozích zápasech.“

První vzájemný duel s Rachimovovou vyhrála Bouzková v sobotu po dvou a čtvrt hodinách. První set rozhodl brejk hned v třetím gamu, v němž dvaadvacetiletá Ruska udělala tři dvojchyby za sebou a prakticky tak hru české tenistce darovala. V druhé sadě obě hráčky třikrát přišly o servis, tiebreak pak Bouzková ovládla jasně 7:2. Favoritka si k vítězství pomohla osmi esy, 92. tenistka světa Rachimovová naopak uzavřela duel svou desátou dvojchybou.

Částečná odveta se rodačce z Jekatěrinburgu povedla v následném semifinále čtyřhry, v němž po boku Španělky Cristiny Buscaové slavila nad nejvýše nasazeným španělsko-českým duem Sara Sorribesová, Bouzková výhru 6:3, 1:6, 10:7.

Bouzková prožívá úspěšný turnaj krátce poté, co po vyřazení v 1. kole v Miami oznámila rozchod se španělskou trenérkou Conchitou Martínezovou. Aktuálně ji připravuje Slovinec Mike Urbanija.

Turnaj žen v Bogotě (antuka, dotace 267.082 dolarů) Dvouhra - semifinále:

Bouzková (1-ČR) - Rachimovová (8-Rus.) 6:4, 7:6 (7:2) Čtyřhra - semifinále:

Bucsaová, Rachimovová (4-Šp./Rus.) - Sorribesová, Bouzková (1-Šp./ČR) 6:3, 1:6, 10:7

Collinsová dál září

Americká teniska Danielle Collinsová vyhrála i dvanáctý zápas v řadě a je na zelené antuce v Charlestonu blízko dalšímu titulu. Před týdnem v Miami oslavila životní úspěch a dnes může přidat další. Nasazenou trojku Marii Sakkariovou z Řecka porazila v semifinále 6:3, 6:3 a čeká ji Darja Kasatkinová z Ruska, která si finále letos na okruhu WTA zahraje již potřetí.

Třicetiletá Collinsová s předstihem oznámila, že tato sezona je její poslední, a náramně si ji užívá. „Další skvělý tenisový týden,“ zářila dvaadvacátá hráčka žebříčku v Charlestonu po vítězství nad Sakkariovou.

Kasatkinová v sobotu přehrála 6:4, 4:6 a 7:6 turnajovou jedničku a domácí favoritku Jessicu Pegulaovou a po neúspěšných finálových zápasech v Adelaide a Abú Zabí se pokusí v sezoně dosáhnout na první trofej. V Charlestonu už ji vybojovala v roce 2017.

Turnaj žen v Charlestonu (antuka, dotace 922.573 dolarů) Dvouhra - semifinále:

Kasatkinová (4-Rus.) - Pegulaová (1-USA) 6:4, 4:6, 7:6 (7:5),

Collinsová (USA) - Sakkariová (3-Řec.) 6:3, 6:3

Tiafoe krok od obhajoby

Francese Tiafoea dělí v Houstonu už jen jedno vítězství od obhajoby titulu na jediném mužském antukovém turnaji v USA. Zopakovat loňský domácí triumf se šestadvacetiletý tenista pokusí proti americkému krajanovi Benu Sheltonovi.

„Podal jsem skvělý výkon. Tady v Houstonu je antuka jiná, spíš můžete hrát jako na tvrdém povrchu,“ řekl po semifinálové výhře nad Italem Lucianem Darderim 6:2, 7:6 Tiafoe, který na okruhu ATP získal po jedné trofeji na antuce, betonu i trávě.

O pět let mladší Shelton je ve finále podruhé, loni v říjnu v Tokiu na tvrdém povrchu byl úspěšný. Do finále v Hostounu se dostal poté, co otočil zápas s Tomásem Martínem Etcheverrym a Argentince zdolal 6:7, 6:4 a 6:4. S Tiafoem se Shelton utkal jednou a na US Open ho porazil.