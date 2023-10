Od členů MOV zazněl návrh na změnu charty, která umožní Bachovi opět kandidovat

Zástupci některých jihoamerických a afrických zemí ale v Bombaji vyjádřili přání, aby dál pokračoval. Uvedly to zahraniční agentury.

Devětašedesátiletý Bach vede MOV od roku 2013, kdy se stal nástupcem Belgičana Jacquese Roggea. Po prvním, osmiletém období, byl bez protikandidáta zvolen na zbývající čtyři roky. Pro vytvoření podmínek na jeho setrvání ve funkci i po skončení druhého mandátu se v Bombaji vyslovili někteří členové MOV včetně Alžířana Mustafy Birráfa, který je šéfem sdružení afrických národních olympijských výborů.

O úpravě olympijské charty by musel rozhodnout výkonný výbor MOV a pak by ji schvaloval kongres. Příští zasedání bude na programu krátce před letními hrami v Paříži v příštím roce. Kandidaturu na prezidenta MOV zatím nikdo neohlásil, média považují za možné adepty prvního muže Světové atletiky Sebastiana Coea či Juana Antonia Samaranche mladšího, syna někdejší šéfa světového olympismu z let 1980 až 2001.