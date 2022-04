Tiger je zpět a chce vyhrát. Legendární golfista se představí na slavném Masters, poprvé od děsivé nehody

V úterý v 11 hodin místního času se v americké Augustě konala tisková konference, k níž dychtivě vzhlížel celý svět. A když její hlavní protagonista sdělil, že se ve druhé polovině týdne opravdu zúčastní prestižního Masters, rozletěla se do světa nadšená zpráva nejčastěji zestručněná do tří slov: „Tiger is back“ - Tiger je zpět.

„Od této chvíle mám pocit, že budu hrát,“ potvrdil spekulace, které vyvolala jeho příprava na hřišti v Augustě v minulých hodinách.

Dokonce si věří natolik, že na dotaz, zda může slavný podnik pošesté v kariéře vyhrát, odvětil, že ano. „Nemám žádné pochybnosti o tom, co dokážu,“ prohlásil.

Definitivní rozhodnutí si nechává na středu po absolvování dalšího tréninku na devíti jamkách, momentálně však se svým startem počítá.

Všichni na jamkovišti

V pondělí Woods okolo sebe rozvířil velké haló, když se v Augustě objevil. V ruce jednu z holí, na hlavě tradiční kšiltovku, po boku svého caddyho Joea LaCavu. A kolem něj dav tisíců fanoušků, kteří přišli jen kvůli němu. „Už když vyšel z klubovny, čekala ho venku atmosféra, jakou jste ještě neviděli. Všichni se tísnili na jamkovišti. A to je teprve pondělí,“ líčil golfista Nick Faldo.

Fanoušci postávali kolem hřiště až v deseti řadách. Tatínkové drželi na ramenou svá dítka, jen aby taky měla šanci zahlédnout svého boha. Jasně, podobný obrázek k Tigeru Woodsovi ve slavné Augustě tak nějak patří. Jenže letos se něco takového stalo před začátkem turnaje! Woodse přišel obří dav fanoušků podpořit na tréninková kola. Čtvrtstoletí poté, co na tomto místě vyhrál své první zelené sako, má stále největší dopad na golfovou fanouškovskou základnu. Byť letos jde přece jen o něco víc než jen o šílenství kolem Tigera.

Stejný švih i rychlost

Hrál spolu s blízkým kamarádem Justinem Thomasem a veteránem Fredem Couplesem. Obešli spolu devět jamek a pokaždé, co Woods odpálil, se ozval z davu hlasitý řev. „Vypadal jako Tiger, kterého jsme znali před tou strašlivou nehodou. Měl stejný švih, rychlost. Všichni bychom byli rádi, kdyby tady hrál,“ řekl další golfista Billy Horschel.

I na patnáctinásobném vítězi majoru bylo vidět, jak moc ho to baví. Celou dobu se usmíval, vypadal odhodlaně, vzrušeně. „Chci v Augustě pokračovat v přípravě a tréninku. Jestli budu hrát, o tom se rozhodne až v průběhu týdne,“ řekl k tomu.

Následující den svůj plán na tiskovce potvrdil, což je prvotřídní senzace. Od své šílené nehody, při které před rokem jen tak tak unikl smrti a po které hrozilo, že přijde o pravou nohu, totiž žádný profesionální turnaj nehrál.

Na návratu makal

Doteď se objevil pouze na prosincovém exhibičním klání se svým synem a sám mluvil o tom, že profesionální golf na úrovni, na které ho hrál dřív, už nikdy hrát nebude. „Už jsem se s tím smířil. Občas se na nějakém turnaji během roku objevím, ale to bude tak vše,“ řekl. „Budu si prostě vybírat akce, na které se podívám.“

V posledních týdnech a měsících ale na návratu makal. Znovu dřel v posilovně, znovu odpaloval jako divý. Tedy aspoň tak, jak mu to jeho nyní už dost chatrné tělo dovolí. Woods totiž pořád viditelně kulhá, se zády už zažil tolik operací, že mu na ně nestačí prsty jedné ruky.

Proto je jeho další návrat mezi nejlepší golfisty tak sledovaný. A pro většinu fanoušků taky vybájený. Všichni si přejí, aby znovu hrál.