Tohle byl pravděpodobně můj poslední závod kariéry, vysoukal ze sebe legendární spurtér Cavendish

Byl to zvláštní den.



Mark Cavendish v úniku? Kolikrát se to za jeho bohatou kariéru stalo? Podobné dny bychom napočítali na prstech obou rukou.

Ne, Manxman, jak se mu přezdívá, nebyl mužem úniků. Byl mužem, který zůstával ukrytý v pelotonu. Hlídaný svými týmovými kolegy, než 300 metrů před cílem rozkmital své nohy, na které dlouhá léta nikdo nestačil.

Takhle vyhrál 30 etap na Tour i další velké závody.



V neděli to na belgické klasice Gent-Wevelgem bylo jiné.



Cavendish vyrazil do celodenního úniku spolu s dalšími sedmi cyklisty a vepředu vydrželi až do poslední hodiny závodu, než je pohltila skupina se všemi favority.

Cílem projel na 74. místě v početné grupě dalších cyklistů, kteří závod jako poslední dokončili. Když pak projížděl na kole mixzónou, emoce ho přemáhaly. Musel se skoro překonat, aby řekl pár slov belgické Sporze. Nejprve u novinářů ani nechtěl zastavit.

Nakonec to udělal, sundal si brýle.

Jak těžký závod to pro vás dneska byl, Marku? zeptal se ho reportér.

Mark Cavendish  (Bahrain-McLaren): "This could've been the last race of my career"



 Sporza#GWE20  pic.twitter.com/bHDABuVev8