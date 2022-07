Jakobsen zapisuje premiérové vítězství na Tour. Do žlutého jde van Aert

Před sobotní etapou panovaly obavy z uzounkých silniček a z bočního větru na osmnáct kilometrů dlouhém Mostě přes Velký Belt. Nakonec peloton zvládl všechny tyto nástrahy téměř bez povšimnutí a nejvíc s ním otřásl pád jen necelé tři kilometry před cílem.

K zemi šla téměř celá zadní půlka hlavního pole i s obhájcem vítězství Tadejem Pogačarem. K pádu naštěstí došlo až v neutrální zóně, takže se zdrženým jezdcům nezapočítala žádná ztráta. Především ale hlavní favorité na vítězství v etapě zůstali pospolu a mířili k hromadnému dojezdu.

Jako první otevřel spurt bývalý mistr světa Mads Pedersen (Trek-Segafredo), před něj se ale vzápětí dostal Wout van Aert (Jumbo-Visma).

V té chvíli se už dopředu propracovával i Fabio Jakobsen. Nějakou dobu jel za zadním kolem van Aerta, a pak i přes lehký kontakt s Peterem Saganem dokázal zrychlit natolik, aby ho žádný z jmenovaných nedostihl.

„Zní to jednoduše, ale nohy mě po celém dni už opravdu bolely,“ přiznal v cíli Jakobsen. Před dvěma lety skončil v hrozivém pádu na Kolem Polska, letos na Tour de France debutuje a hned druhou etapu se mu podařilo vyhrát.

Fabio Jakobsen po triumfu ve druhé etapě Tour de France.

„Jsem šťastný, že si můžu stále užívat závodění. O tomto vítězství jsem snil asi tak posledních patnáct let,“ líčil vítěz.

Hned za ním dojel van Aert, příliš smutný být ale nemusí. Před dnešní etapou ztrácel na žlutý dres Yvese Lampaerta pět vteřin. Díky šesti bonusovým sekundám za druhé místo se tak posouvá do čela průběžné klasifikace a poprvé v kariéře se obleče do žlutého.

„Už několikrát jsem se žlutý dres snažil získat. Dnes jsem opravdu šťastný a hrdý,“ líčil nový lídr Tour.

Nový majitel žlutého dresu Wout van Aert po druhé etapě Tour de France

Po velké aktivitě v úniku a především na vrchařských prémiích se k radosti domácích fanoušků oblékl do puntíkatého dresu pro nejlepšího vrchaře Dán Magnust Cort. Dánský úvod letošní Tour zakončí v neděli etapa z Vejle do Sönderborgu.

Šťastný Magnus Cort na pódiu druhé etapy Tour v dresu pro nejlepšího vrchaře

Jak se vše odehrálo

Z jednoho ostrova na druhý. Nejdelší etapa úvodního dánského víkendu vedla z Roskilde po ostrově Sjælland až k Mostu přes Velký Belt a přes něj na ostrov Fyn do přístavního města Nyborg. 202 kilometrů vedlo převážně po rovině a spíš než náročného profilu se tak cyklisté obávali klikatých silnic, nervozity v pelotonu a bočního větru od moře.

Profil 2. etapy Tour de France 2022

Únik dne. Etapa nebyla stará ani pár desítek metrů, když před peloton vystřelil domácí jezdec Magnus Cort (EF Education), ke kterému se připojili Sven Byström (Intermarché-Wanty) a Pierre Rolland (B&B Hotels). Trojici ještě stihl dojet Rollandův týmový kolega Cyril Barthe, než sprinterské týmy uzavřely čelo pelotonu, a o úniku dne tím bylo rozhodnuto.

První prémie ročníku. Následujících čtyřicet kilometrů se náskok kvarteta pohyboval od minuty a půl ke dvou minutám. Při příjezdu na první vrchařskou prémii dne i celého ročníku chtěla soupeře z úniku zaskočit dvojce z B&B Hotels, ovšem Rolland s Barthem tím ze sebe vydali příliš mnoho sil, až jim nakonec ještě během stoupání Cort s Byströmem ujeli. Dán pak dokázal na domácí půdě vyhrát úvodní prémii před Byströmem.

Magnus Cort Nielsen mává divákům během druhé etapy Tour de France.

Dánské nadšení. V sobotu byl téměř každý metr trati zcela obsypán diváky, kteří bouřlivými ovacemi podporovali projíždějící závodníky. Za jásotu davu zvítězil Cort i na druhé a třetí vrchařské prémii dne. Třemi vyhranými prémiemi si Cort zajistil puntíkatý dres, což při průjezdu posledním vrcholem v obležení fanoušků mohutně slavil.

Klid před sprintem. Rollandovi s Barthem se už nepodařilo duo na čele sjet, přibližně v půlce sobotní etapy proto počkali na peloton a dál neplýtvali silami. Cort a Byström mezitím najeli na hlavní pole přes tři minuty náskoku.

Momentka z druhé etapy Tour de France.

Sprint v Kalundborgu. Jak se ale blížila sprinterská prémie ve městě Kalundborg, na čelo pelotonu se začalo řadit víc a víc týmů. Sprinterské kvůli pozici pro svého lídra, a ty na celkové pořadí kvůli strachu z bočního větru. Tím začal náskok dua uprchlíků rychle klesat až k pouhým čtyřiceti sekundám. Zatímco Byström projel před Cortem prémií bez boje, v pelotonu rozehřáli nohy největší adepti na zelený dres Wout van Aert, Peter Sagan i Caleb Ewan. 15 bodů za třetí místo si nakonec připsal poslední jmenovaný.

Poslední vytrvalec. Bojem v pelotonu náskok úniku spadl na pouhých dvacet vteřin. S vidinou brzkého dojetí se nehodlal smířit Nor Byström, odpoutal se od Corta a pokračoval sám sólo. Jeho náskok začal zase růst, přes 50 sekund se ale nedostal. Za dalších třicet kilometrů tak skončil i jeho pobyt na čele závodu.

Momentka z druhé etapy Tour de France.

Nervózní nájezd na most. 21 kilometrů před cílem přišel nejočekávanější úsek dne, průjezd po Mostě přes Velký Belt. Posledních pět kilometrů před nájezdem na most zvládl peloton rychlostí 49,6 km/h. Nezúčastnil se ho lídr EF Education Rigoberto Uran, který se těsně před mostem dostal do pádu společně s dalšími jezdci a začal ztrácet.

Obávaný vítr. Jak se mnozí obávali, na mostě foukal silný boční vítr, což už tak nervózní peloton ještě víc rozhodilo. Jezdci se pokoušeli přesouvat na výhodnější pozice v závětří, až došlo k pádu, ve kterém skončil i lídr závodu Yves Lampaert. Následně se trasa stočila a už na čelním větru se situace v hlavním poli zklidnila. Vzápětí se Lampaert dostal zpět na čelo. Stále ale neměla vyhráno Uranova skupina, která musela vydat mnoho sil, aby se za větrných podmínek do pelotonu vrátila.

Kousek před cílem. Když peloton sjel z mostu na ostrov Fyn, zbývaly do cíle už jen tři kilometry. Teoreticky měl to nejtěžší z celého dne za sebou. Možná právě úleva způsobila nepozornost některého z jezdců, který vzal s sebou k zemi téměř půlku balíku.

Závěrečný spurt ve druhé etapě Tour de France.

O vítězství. Do cíle tak mířila prořídlá skupina závodníků, mezi kterými ale žádný z velkých favoritů na vítězství nechyběl. A nejvíc sil si do posledních metrů pošetřil nováček na Tour Fabio Jakobsen.