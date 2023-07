ONLINE: Osmá etapa Tour vrcholí. Většina sprinterů se drží v pelotonu

Kdyby se osmá etapa jela opačným směrem, byla by perfektní pro sprintery. Ale nejede, a tak to bude pro nejrychlejší muže pelotonu v sobotu velký boj o to, aby udrželi šance na etapové prvenství.

Osmá etapa Tour de France

Prvních sto dvacet kilometrů je lehce zvlněných, ale v porovnání s pyrenejskými etapami, které už mají závodníci za sebou, se jedná v podstatě o úplnou rovinu. Pak se vystoupá na prémii třetí kategorie Cote de Champs-Romain, a od té chvíle už si cyklisté rovinu neužijí.

Na posledních šestnácti kilometrech vedoucích do Centrálního masivu čekají dvě stoupání čtvrté kategorie, z nichž Cote de Condat-sur-Vienne leží pouze devět kilometrů před cílem.

Profil osmé etapy Tour de France 2023

Sobotní stoupání nejsou dlouhá ani zákeřně prudká. Jsou ale součástí neustále se vlnícího profilu, který v závěrečné fázi etapy nedopřeje nikomu oddechu. Pokud klasikářské týmy rozjedou na posledních dvou vrchařských prémií ostré tempo, ryzí sprinteři jako Caleb Ewan (Lotto), Fabio Jakobsen (Quick-Step) nebo Mark Cavendish (Astana) mohou být v problémech.

Naopak pro Madse Pedersena (Trek), Wouta van Aerta (Jumbo-Visma) nebo Mathieu van der Poela (Alpecin-Deceuninck) je osmá etapa jako stvořená.

Startovní Libourne se do itineráře Tour vrací po pouhé roční pauze, v roce 2021 zde končila 19. etapa a startovala 20., kterou byla individuální časovka.

Dojezd do Libourne před dvěma lety ovládl po 26kilometrovém sólu Slovinec Matěj Mohorič (Bahranin Victorious). Ten je v závodě i letos, zatím ale perfektně neviditelný. Možná mu start ve městě jeho triumfu nalije energii do žil a fanoušci se dočkají dalšího z úspěšných úniků, kterými se proslavil.

A v časovce, která v Libourne v roce 2021 startovala, rozdílem třídy zvítězil Wout van Aert. Belgický fenomén na etapový zářez na této Tour stále čeká, ale sobota by mohla být jeho dnem.

Na cílové Limoges má jistě hořkosladké vzpomínky osmý z pátečního spurtu Bryan Coquard (Cofidis). Při posledním dojezdu Tour ve městě proslaveném porcelánem v roce 2016 byl francouzský sprinter nejblíže etapovému vítězství na domácí Grand Tour ve své kariéře.

Proťal tehdy pásku nastejno s Němcem Marcelem Kittelem. Až několikaminutové zkoumání cílové fotografie rozhodlo – Kittelovo kolo bylo v cíli o pár centimetrů víc než Francouzovo. Blíž už Coquard nikdy k výhře na Tour de France nebyl. Dočká se po sedmi letech zadostiučinění?

Sledujte od 12:45 v naší reportáži.