Co čeká na Tour v rozbouřené Francii? Zpřísněná opatření. Přizpůsobíme se, říká ředitel

Z nočních záběrů z francouzských měst mrazí.

Zapálená auta, rozbité výlohy i policejní stanice, lidé v kuklách a těžkooděnci v ulicích. Hlavně v Paříži a několika dalších velkých francouzských městech to přesně takhle poslední noci vypadalo.

V Lyonu dokonce vybuchla menší bomba a lidé v ulicích – podle svědků – stříleli kalašnikovy do vzduchu. No a klidné noci nezažívá ani Bordeaux na jihozápadě země, kde proběhly útoky na policejní stanice a kam má Tour de France zamířit už v pátek.

Z dočasného exilu v Baskicku, kde 110. ročník slavnostně v sobotu začal, se každopádně slavný závod už v pondělí přesouvá do své domoviny.

Tuze neklidné domoviny.

„Jsme v neustálém spojení s francouzskou vládou,“ přiznal v Bilbau šéf Tour Christian Prudhomme.

Zatímco velká část trasy Tour se jede na venkově, konvoj je často přes noc ubytován v městských oblastech.

A to vzbuzuje obavy.

Není se pak co divit, že organizátoři plánují zvýšit bezpečnost okolo závodu. I oni mají strach z narušení Tour hned ze dvou stran.

Jednak kvůli nepokojům a už tradičně i ze strany klimatických aktivistů.

Městské řádění je teď každopádně rizikem číslo 1.

Ve Francii celá situace eskalovala poté, co policisté v úterý na předměstí Paříže zastřelili 17letého mladíka Nahela M. při dopravní kontrole. Ten odmítl uposlechnout jejich výzvu a znovu se rozjel. Jeden z policistů na něj z bezprostřední blízkosti vystřelil a zabil ho.

Video se střelbou se rychle rozšířilo na sociálních sítích a od té doby jsou pařížská předměstí i další velká města často v plamenech.

Za útoky podle francouzských médií často stojí maskované skupiny ozbrojené železnými tyčemi a také zábavní pyrotechnikou. K ukončení násilností vyzval už i kapitán francouzské fotbalové reprezentace Kylian Mbappé, podle něhož je musí nahradit smutek, dialog a obnova.

Zatím marně.

Mnoho lidé pak pochopitelně vzpomíná na rok 2005, kdy násilné protesty trvaly tři týdny a rozšířily se se po celé zemi.

Proto už v pátek ministr vnitra Gérald Darmanin nařídil od 21. hodiny odstavit všechny autobusové a tramvajové spoje po celé zemi. V řadě velkých měst byly zrušeny i koncerty nebo jiné kulturní akce. Zakázány byly i veřejné demonstrace, což ale výtržníkům nevadí.

Jen během tří nocí bylo za rabování zatčeno zhruba 1300 osob.

A během víkendu mají přibýt další.

„Proto k potlačení nepokojů využije francouzské četnictvo i obrněná vozidla,“ uvedla francouzská premiérka Élisabeth Borneová.

Povoláno bylo přes 45 tisíc policistů a ve dvou městech poblíž Paříže byl uvalen zákaz vycházení. Přitom stovky policistů jsou zapotřebí k řízení dopravy a davů během Tour.

Teď ale možná budou více potřeba jinde.

Prezident Emmanuel Macron tak nyní apeluje na rodiče, aby své mladistvé na protesty nepouštěli. Obvinil i sociální sítě, které podle něj z velké míry mohou za šíření nenávisti v zemi.

„Průměrný věk více než 900 lidí, kteří byli v předchozích dnech zatčeni, je totiž 17 let. Některým bylo pouhých třináct,“ uvedl Darmanin.

Situace je tak napjatá, že už ve čtvrtek americké ministerstvo zahraničí vydalo bezpečnostní varování pro své občany, aby se vyhýbali problematickým místům.

„Očekává se, že demonstrace budou pokračovat a mohou přerůst v násilnosti. Občané USA by se místům s významnou policejní činností měli vyhýbat,“ uvedlo ministerstvo Spojených států.

Podobné doporučení vydali i Britové s tím, „cestovní pojištění je teď důležitější než kdy dřív“.

Francouzský prezident kvůli nepokojům dokonce odložil státní návštěvu Německa, která měla začít v neděli.

A do tohohle zmatku teď vjíždí Tour de France.

Prvním velkým městem, které peloton navštíví, bude zmiňované Bordeaux. Objeví se ale i v Pau, Clermont-Ferrand a za tři týdny i v Paříži.

„Nevíme, co se stane, ale budeme na situaci reagovat, rozhodně se přizpůsobíme. Jsme v neustálém spojení se státními službami a sledujeme situaci tak, jak se vyvíjí,“ uvedl Prudhomme ve Španělsku.

Tak či tak, Tour posílí bezpečnost ve chvíli, kdy se v pondělí do své domovské vrátí země. Organizátoři se totiž připravují hned na dvojitou dávku možného narušení závodu.

Kromě občanských nepokojů taky už tradičně ze strany klimatických aktivistů.

Už loni Tour narušili, letos se očekává něco podobného.

Tour De France Temporarily Halted By Climate Hoax Activists Sitting in the Middle of the Course, Setting Off Smoke Bombs.



Riding a bike apparently not eco friendly enough...unfrigginreal!

Sgtnewsnetwork on Telegram pic.twitter.com/heooR8sp1n