Časovkou v Kodani startuje Tour de France. Na se mohou fanoušci cyklistiky těšit?

Až s ročním odkladem si odbude Dánsko premiéru mezi pořadateli startu legendární „Staré dámy“. Jak už jsme si v poslední době zvykli, za problémy je třeba hledat covid.

Tentokrát ale už Grandu Départ v zemi potomků slavných Vikingů nic nebrání. Byť koronavirus se pelotonem prohnal na nedávném závodě Kolem Švýcarska, krátce před startem Tour pak měl pozitivní test Matte Trentin, jeden z hlavních pomocníků 23letého obhájce žlutého dresu Tadeje Pogačara ze Slovinska.

Takže na co vše se mohou fanoušci cyklistiky v dalších třech týdnech těšit?

Vrchařská Tour

Letošní ročník bezesporu bude patřit „horských blechám“, jak se říká elitním vrchařům.

„Bude to jedna z nejtěžších Tour, jaké pamatuji, skoro 50 tisíc nastoupaných metrů je skutečně ohromné číslo. Když jsem jel Tour v roce 2018 poprvé, nastoupali jsme 37 tisíc metrů a devět etap bylo vyloženě pro sprintery, letos jich takových bude jen pět,“ řekl pro iDNES Premium nejúspěšnější český cyklista minimálně poslední dekády Roman Kreuziger, který na slavném etapovém závodě startoval celkem desetkrát.

Náročné ale budou i tři dánské etapy. Startuje se 13kilometrovou časovkou, ve druhé etapě pak na peloton čeká krom jiného přejezd 18 kilometrů dlouhého mostu přes Velký Belt. „Fouká tam 364 dní v roce, klidně tak můžete přijít o šanci na Tour už v druhé etapě,“ říká ředitel závodu Christian Prudhomme.

O tři dny později pak závodníci zamíří do Flander na dlážděné cesty mezi Lille a Arenbergem.

V Alpách pak čekají výjezdy na obávané Alpe d’Huez a Col du Galibier, na ten se pojede dokonce dvakrát, v Pyrenejích pak budou hlavními strašáky Peyragudes a Hautacam. „Trápili se tady mnozí elitní vrchaři, dokázal zlomit i legendárního Miguela Induraina,“ varuje před dojezdem 18. etapy Kreuziger.

Aby toho nebylo málo, poslední soutěžní etapou bude 40kilometrová individuální časovka. A to je vzdálenost, na které se dá po více než třech tisících našlapaných kilometrech ztratit minuty.

Pogačar proti všem

Nejsledovanějšími muži Tour budou dvě slovinská esa, vítěz posledních dvou ročníků Tadej Pogačar a jeho krajan Primož Roglič, který skončil v roce 2018 celkově čtvrtý, o dva roky těsně druhý a k tomu dokázal třikrát opanovat španělskou Vueltu.

„Loni jsme měli skvělou skupinu a její jádro tvoří tým i letos s několika silnými posilami v klíčových místech,“ okomentoval nominaci Pogačarovy stáje UAE Emirates její sportovní manažer Joxean Matxin Fernandez.

Jednou z oněch posil bude zkušený „vlak“ George Bennett, který ještě minulou sezonu pracoval pro Rogliče. 32letý lídr stáje Jumbo-Visma bude mít k ruce ale také kvalitní partu. Navíc nizozemská stáj sází na dva lídry, další členové týmu budou chránit i pětadvacetiletého Dána Jonase Vingegaarda.

Aby ne, když ten dokázal Rogliče skvěle zastoupit loni a dojet na konečném, druhém místě.

Promluvit do boje o žlutý dres by chtěli také v Ineosu. Ten vyšle do boje hned trojici lídrů – šampiona Tour z roku 2018 Gerainta Thomase, čerstvého vítěze Kolem Švýcarska, Adama Yatese, které doplní vítěz letošního Baskicka Daniel Martínez.

„Adam, Dani a Geraint jsou pro celkové pořadí těžké váhy a dokážou zdolat velkou výzvu. Po celou sezonu ukazovali, že jsou ve formě, a na start v Kodani se postaví ve skvělé kondici,“ věří svým mušketýrům týmový ředitel Rod Ellingworth.

Dokument Netflixu a opakovaná razie u Bahrainu

Nejslavnější etapový cyklistický závod světa ale není jen o šlapání do pedálů. Vždy se snaží být novátorem tohoto sportu. A nejinak je tomu letos. Pořadatelská organizace ASO se totiž na jaře domluvila na spolupráci se streamovacím gigantem Netflix. Z letošního ročníku tak vznikne osmidílní dokument o stopáži zhruba 45 minut. Jak blízko pustí stáje filmový štáb, je otázkou, například UAE Emirates favorizovaného Pogačara spolupráci odmítlo, sportovní dokumenty z dílny Netflixu už teď zajišťují velká očekávání fanoušků.

Ochuzeni ale budou určitě o dvojí policejní razii v tomto týdnu v hotelu stáje Bahrain Victorious. Také stáj, kde působí coby sportovní ředitel Kreuziger, přímou spolupráci na dokumentu odmítla.