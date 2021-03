Trápení na závěr sezony. Češky v Östersundu nepostoupily do stíhačky, vyhrála Eckhoffová

Finále SP v biatlonu v Östersundu (Švédsko) - sprint:

Ženy (7,5 km): 1. Eckhoffová (Nor.) 18:44,6 (1 tr. okruh), 2. Wiererová (It.) -2,5 (0), 3. Tandrevoldová (Nor.) -6,7 (0), 4. Chevalierová-Bouchetová (Fr.) -15,4 (1), 5. Hauserová (Rak.) -16,4 (1), 6. Röiselandová (Nor.) -18,2 (1), 7. Häckiová (Švýc.) -21,3 (0), 8. Todorovová (Bulh.) -22,3 (0), 9. Lienová (Nor.) -25,6 (0), 10. P. Fialková (SR) -26,0 (1), ...69. Charvátová -1:55,9 (4), 70. Davidová -1:57,4 (3), 94. Puskarčíková -3:07,3 (3), 101. Jislová (všechny ČR) -4:37,7 (8).



Konečné pořadí sprintu (po 10 závodech): 1. Eckhoffová 420 b., 2. Röiselandová 304, 3. H. Öbergová (Švéd.) 296, ...11. Davidová 224, 33. Charvátová 92, 58. Jislová 41, 64. Puskarčíková 29.

Průběžné pořadí SP (po 24 z 26 závodů): 1. Eckhoffová 1103, 2. Röiselandová 924, 3. H. Öbergová 824, 4. Wiererová 811, 5. Preussová (Něm.) 795, 6. Hauserová 786, ...11. Davidová 622, 46. Charvátová 129, 59. Puskarčíková 64, 67 Jislová 45.