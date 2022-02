Trenér mě obtěžuje, chci soutěžit za USA, stěžovala si bobistka. V novém dresu teď ovládla novou disciplínu

A její příběh je vskutku zajímavý. Nejen proto, že v Pekingu ovládla novou disciplínu monobob, čímž přidala další triumf ke dvěma zlatým z dvojbobu ve Vancouveru 2010 a Soči 2014. „Nebylo to vždycky snadné. Měla jsem spoustu obav a pochybností. Zažila jsem vzestupy i pády,“ podotkla.

Až do roku 2018 vyhrávala závody za rodnou Kanadu. Pak se však rozkmotřila s lidmi ve vedení tamního svazu bobistů a skeletonistů (BCS), kvůli jejichž nevhodnému jednání údajně upadla do deprese. Trenér Todd Hays ji měl slovně a psychicky obtěžovat, stěžovala si také na výkonnostního ředitele Chrise Le Bihana a prezidentku Sarah Storeyovou.

Svaz sice uznal obvinění „mimořádně vážným“ a předal jej k prošetření nezávislému vyšetřovateli, ten však neshledal důkazy dostatečně průkaznými. Humphriesová požadovala, aby ji domácí organizace pustila ke konkurenci do Spojených států, kde měla i svého manžela Travise Armbrustera, ovšem kanadský svaz to odmítal. Neuspěla ani u soudu. Až když na žádost BCS předložila seznam podmínek, za nichž by byla ochotna dál reprezentovat Kanadu a které by svaz stály desítky tisíc dolarů, dostala v září 2019 svolení přejít k Američanům.

„Poslední rok byl hodně emocionální,“ prohlásila pár týdnů nato zkraje prosince v Lake Placid, kde si hned při premiérovém startu za americké barvy připsala vítězství. „Začít novou kapitolu takhle, to je prostě fantazie,“ radovala se.

Trvalo však ještě dva roky, než se rodačka z Calgary stala právoplatnou americkou občankou, a tak dlouho trnula, jestli se na hry do Pekingu vůbec dostane. Povedlo se jí to, v monobobu vyhrála zlato a s Kayshou Loveovou v pátek nadějně rozjely i soutěž dvojic. „Jsem tak hrdá na to, že jsem to dokázala, že jsem se nikdy nevzdala a získala zlato pro zemi, která za mnou poslední čtyři roky opravdu stála,“ pronesla dojatě po pondělní výhře.

Jelikož se naplnily její medailové ambice, měla by si podle předolympijských plánů brzy nechat udělat dokonce dvě nová tetování: jedno s americkou tématikou a tím druhým bude drak – podle bobové dráhy v Číně s názvem Spící drak.