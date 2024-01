Trenéry roku jsou Železný a kouč šampionů v plážovém volejbalu Tomatis

Výsledky ankety, kterou pořádá Český olympijský výbor a trenérská akademie, byly vyhlášeny v rámci divadelního představení Federer - Nadal v La Fabrice.

Železný na trůnu vystřídal trenéra vodních slalomářů Jiřího Prskavce staršího. V loňské atletické sezoně se pod jeho vedením dařilo zejména Vadlejchovi. Další tehdejší Železného svěřenkyně Nikola Ogrodníková v nevyrovnané sezoně získala stříbro na Evropských hrách, ale vypadla v kvalifikaci MS.

„Ten rok 2023 byl složitý. Hrozně si vážím toho, že Jakub Vadlejch na mistrovství světa zabojovala a získal medaili. Samozřejmě holkám se tak nedařilo, ale já vím, jaký ten sport je. Že je někdy krásný, někdy krutý, ale je to sport,“ řekl ČTK světový rekordman Železný.

Nyní má před sebou olympijskou sezonu. „Já to prožívám stejně, protože už jsem zažil tolik olympijských sezon, že už to pořádně nedokážu ani spočítat. Ale samozřejmě je to jiné vzhledem k závodníkům, že jsou pod větším tlakem, pod větším stresem, ale zároveň mají ještě větší touhu,“ uvedl trojnásobný olympijský šampion. Byl by rád, kdyby se vedle Vadlejcha, jenž má medailové ambice, na OH v Paříži kvalifikovaly z jeho skupiny také Irena Gillarová a Nikol Tabačková.

Další oceněný trenér Tomatis byl u historického úspěchu českého plážového volejbalu. Perušič se Schweinerem v říjnu ovládli světový šampionát v Mexiku. K tomu přidali tituly na turnajích nejvyšší kategorie Pro Tour Elite v brazilské Uberlandii a Paříži. Zatímco ve Sportovci roku soutěžili Perušič se Schweinerem mezi jednotlivci, Tomatis dostal ocenění jako týmový kouč. „I když jsou to jenom dva hráči, tak musejí spolupracovat, takže je to určitě týmový sport,“ řekl ČTK.

Hned ve čtvrtek zamíří s elitním českým párem na soustředění na Tenerife, kde budou až do prvního turnaje. Ten je čeká první týden v březnu v Dauhá. „Zatím pracujeme hlavně na fyzičce a všechno jde dobře. Věřím, že můžeme mít znovu výbornou sezonu,“ uvedl Tomatis. Místo na OH mají Perušič se Schweinerem díky světovému titulu jisté, přesto pro ně budou předolympijské turnaje důležité. „Chceme si udržet dobré nasazení pro olympiádu. Pět dobrých výsledků by nám pomohlo, abychom byli mezi čtyřmi nejvýše nasazenými týmy,“ dodal Tomatis.

Nejlepším trenérem v oblasti parasportu se stal Jan Šimek, který vede handicapované plavce. Trenérem objevitelem je tentokrát Josef Vosický, jenž desítky let působil u kladenské hokejové mládeže.

SELFIE. Plážové volejbalistky Kristýna Hoidarová Kolocová (vlevo) a Michala Kvapilová (vpravo) na tiskové konferenci společně s italským trenérem Andreou Tomatisem.

Dalších sedm osobností bylo uvedeno do Síně slávy. Byli mezi nimi někdejší reprezentační trenér stolních tenistů Pavel Špaček, který by u bronzu družstva mužů na ME 2005, plavecký trenér Jaroslav Strnad nebo bývalý kouč hokejové Sparty i reprezentace Pavel Wohl.

Prvním vítězem ankety byl v roce 2013 trenér rychlobruslařky Martiny Sáblíkové Petr Novák. Cena za kolektivní sporty se vyhlašuje od roku 2017. Tehdy ji získal volejbalový trenér Jiří Zach a po něm začal kralovat kouč basketbalistů Ronen Ginzburg, než ho před rokem sesadil z trůnu kouč stříbrné hokejové dvacítky Radim Rulík. Za rok 2020 se individuální ocenění nevyhlašovala. Tehdy byli oceněni „nezlomní trenéři“, kteří motivovali své svěřence za koronavirové pandemie.