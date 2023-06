Bouzková ztratila slibně rozehraný duel, v Eastbourne končí i Strýcová

Turnaj v Eastbourne tráva Muži (dotace 791 545 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

McDonald (USA) - Cecchinato (It.) 6:3, 6:3

Broady - Choinski (oba Brit.) 6:3, 6:4

M. Ymer (Švéd.) - Van de Zandschulp (9-Niz.) 3:6, 6:4, 6:2 Ženy (dotace 715 032 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Haddadová Maiaová (8-Braz.) - Bouzková (ČR) 3:6, 6:3, 7:6 (7:3)

Ostapenková (Lot.) - Strýcová (ČR) 6:4, 6:3

Džábirová (4-Tun.) - Paoliniová (It.) 6:3, 6:2

Garciaová (2-Fr.) - Brengleová (USA) 6:1, 7:5

Martičová (Chorv.) - Boulterová (Brit.) 6:4, 7:5

Giorgiová (It.) - Watsonová (Brit.) 6:3, 6:4