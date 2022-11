Proruský špion v ukrajinském olympijském výboru? Ten opouští legendy v čele se Ševčenkem

„Je to týden, co vyšlo najevo, že do nového NOCU vstoupila řada zástupců proruské opozice. A pouze dva z nich nakonec po bouřlivé reakci široké veřejnosti výbor opustili,“ zní v prohlášení Protasova, bývalého fotbalového reprezentanta Sovětského svazu, s nímž získal stříbro na evropském šampionátu v roce 1988. Následoval tak nejslavnějšího ukrajinského fotbalistu všech dob Andreje Ševčenka. Do letošního ledna trenér národního týmu a držitel Zlatého míče z roku 2004 skončil druhý den po volbách. A to byl přitom spolu s například boxerem Oleksandrem Usykem zvolen za jednoho z místopředsedů výboru.