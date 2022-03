Šachisté se samopalem brání Ukrajinu. Zakažme Rusům hrát po dobu útoků soutěže, vyzývají federaci

Ukrajinský velmistr Jurij Timošenko brání se zbraní v ruce Kyjev, velmistr Igor Kovalenko pomáhá lidem v nouzi – rozváží po Kyjevě léky a jídlo potřebným. V metropoli zůstal i výkonný ředitel Kyjevské šachové federace Oleksandr Matlak, přestože svoji ženu a dva malé syny odeslal do relativního bezpečí na západ Ukrajiny. „Zůstanu v Kyjevě. Kdo by bránil naše město, kdybychom všichni odešli?“ uvedl Matlak.

GM Yuri Timoshenko took a weapon and went to defend our capital. Meantime my native Kharkiv and exactly my dormitory district (Alekseevka) was bombed by Grad missiles this afternoon with dozens of civilian casualties. We'll never forgive and forget! pic.twitter.com/cAFYyK8PbO