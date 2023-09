Exkluzivní české derby. Wimbledonské šampionky vyřadily světové jedničky

Barbora Strýcová v půlce července v All England Clubu se Sie Šu-wej dobyla deblový titul. Markéta Vondroušová senzačně ovládla singlovou soutěž.

Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou posbíraly trofeje ze všech čtyř grandslamů. Na žebříčku drží první dvě místa, byť nyní neprožívají nejveselejší období.

V pátek odpoledne se všechny čtyři sešly na kurtu číslo 10, jejich utkání přihlížel Karel Nováček, bývalá osmička pořadí ATP, nebo Petr Pála, kapitán týmu pro BJK Cup.

Důležitost mače pro Strýcovou zvyšovala skutečnost, že se v sedmatřiceti na US Open loučí s kariérou. O třináct let mladší Vondroušová tak chce vyhrávat i pro ni.

Jak vás potěšila výhra v derby?

MV: Hodně! Bára hraje poslední turnaj, los nás nešetřil, poslal nás na první nasazené. Velký úspěch, extrémně si ho užíváme.

BS: Zápas měl vysokou kvalitu. Ze začátku jsme všechny byly nervózní, oťukávaly jsme se. Pak jsme do toho začaly šlapat.

US Open zažilo vyhrocené čtyřhry s ryze českým obsazením. Jaká panovala atmosféra tentokrát?

BS: Neříkám, že přátelská, ale vyhrocený ten zápas rozhodně nebyl. Vůbec!

Když jdete na kurt, uvědomujete si, že nadcházející zápas může být vaším posledním?

BS: Jo, pokaždé.

MV: To já taky! (směje se)

BS: Ale nenechám se tím pocitem svázat, spíš mě motivuje. Nechci končit. Zkouším si kariéru prodloužit. Vybičuju se, abych předvedla co nejlepší výkon.

barborastrycova My two champs @marketavondrousova

Fanoušci stáli u kurtu ve dvou řadách, všimly jste si?

MV: Na debly tu obecně chodí hodně lidí. Zápas byl papírově dost zajímavý, podle toho i vypadal. Předvedly jsme super výměny.

Čerpáte ze společných chvil pohodu i pro dvouhru, Markéto?

MV: Bára nás obě udržuje v dobré náladě. Má bezednou zásobárnu energie. Pak všechno jde samo. Nepřiletěla turnaj jen tak odehrát a skončit. Jde do něj po hlavě a já jí chci pomoct.

Patříte mezi singlové favoritky. Mohla byste mít volný den, ne?

MV: Pro mě je debl lepší než trénink.

Báro, jak se vám hraje s Markétou?

BS: Samozřejmě skvěle. Má teď celkem obstojnou formu. (směje se) Nesvazuje nás tréma. Když vypadneme, svět se nezboří. Zároveň v zápase necháme všechno. Stejně jako na Australian Open 2019.

V Melbourne vám chyběl kousek k postupu do finále. Máte tady nějaká očekávání?

BS: Já ne.

MV: Ani já ne.

BS: Konkurence je velká. Sice jsme porazily světové jedničky, ale všechno se může rychle zkomplikovat.

Kdy jste se domluvily, že v New Yorku utvoříte pár?

MV: Bára mi napsala po návratu z Londýna. Já byla předběžně domluvená s Miri (kamarádkou Kolodziejovou). Musela jsem jí vysvětlit, co pro mě nabídka od Báry znamená. Můžeme spolu hrát ještě hodněkrát. Věděla jsem, že Linda Nosková zrovna hledá parťačku pro US Open, a tak jsme se takhle poskládaly.

US Open příloha iDNES.cz

Bylo nepříjemné Miriam odmítnout?

MV: Bylo. Ale kdyby mi někdo jako malé holce řekl, že se mnou Bára bude chtít hrát poslední turnaj, hned bych kývla.

Vzhlížela jste k ní?

MV: Vždycky! Koukala jsem na její zápasy, viděla jsem ji živě na Fed Cupu v Praze.

BS: (dojatě) Já nemůžu mluvit.

MV: Moje máma Báru úplně zbožňuje. Pro ni byl největší dárek, že jsme se daly dohromady.

Proč?

MV: Bářina máma mi připomíná tu moji, jsme podobné rodiny.

Markéta v Londýně odstoupila z deblu. Počítáte s tím, že se situace může opakovat, když půjde daleko v singlu?

BS: Jo, jasně. Ale tak daleko do budoucnosti se nedíváme. Až ta situace nastane, vyřešíme ji.