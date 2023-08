ONLINE: Muchová se přiblížila postupu, ve druhém kole US Open bojuje i Veselý

Na generálce v Cincinnati Muchová bojovala o titul, v prvním kole grandslamu v New Yorku pak po vlažnějším úvodním setu nadělila Australance Hunterové kanára (6:4, 6:0). „Upevnila jsem si sebedůvěru, na kurtu se cítím výborně,“ hlásila po jasné výhře. Pohodu chce potvrdit i proti Polce Frechové.

ONLINE: Karolína Muchová vs. Magdalena Frechová Utkání sledujte v podrobné reportáži.

Rodačka z Lodže urvala vítězství v prvním kole až po téměř dvou a půl hodinové přetahované s domácí Navarrovou (7:6, 1:6, 6:2) a ve druhém kole US Open hraje poprvé v kariéře. Naproti tomu maximem Češky je osmifinále z roku 2020.

Hráčky se dosud utkaly jednou, na loňském finálovém turnaji Poháru Billie Jean Kingové se z výhry radovala Muchová. Na betonu vládla suverénně 6:2, 6:2.

Připíše si Veselý druhý postup?

Třicetiletý Veselý může projít do třetího kola US Open podruhé v kariéře. Postup do této fáze posledního grandslamu sezony slavil naposledy v roce 2015, když udolal chorvatského obra Karloviče. Tentokrát bojuje s nevyzpytatelným Argentincem Cerúndolem, kterému v pořadí ATP patří 20. místo.

ONLINE: Jiří Veselý vs. Francisco Cerúndolo Zápas sledujte v podrobné reportáži.

Tenisté se utkávají poprvé, na úvod US Open oba ztratili první sadu poměrem 5:7, avšak sebevědomí si posílili povedenými obraty. Veselý zvítězil 5:7, 6:3, 6:2, 3:6 a 6:4 nad Francouzem Couacaudem, Cerúndolo udolal 5:7, 6:4, 6:4 a 6:3 Američana Svajdu.

Bude pokračovat česká senzace?

Nejdříve prosvištěl kvalifikací a s nečekaným přehledem zvládl i grandslamovou premiéru. Teprve sedmnáctiletý Menšík v New Yorku právem vzbudil velký zájem. „Na takovou pozornost nejsem z menších turnajů zvyklý,“ přiznal skromně. A v úžasné jízdě rozhodně touží pokračovat.

ONLINE: Titouan Droguet vs. Jakub Menšík Duel sledujte v podrobné reportáži cca od 22.30 SELČ.

Ve druhém kole mu stojí v cestě 22letý Francouz Droguet, který se do hlavní soutěže rovněž probil skrze kvalifikaci. V současnosti je na 171. příčce světového žebříčku, český talent zatím figuruje na 206. pozici.

Po dvou duelech na tvrdém povrchu mají tenisté vyrovnanou bilanci. Menšík se radoval loni v řeckém Heraklionu, Droguet letos na domácí půdě v Cherbourgu.

Souboj zkušeností na kurtu Arthura Ashe

Kvitová plní na Flushing Meadows roli nasazené jedenáctky, v prvním kole vyřadila Španělku Bucsaovou (6:1, 7:6) a podvanácté v řadě zabojuje o postup do třetí fáze turnaje. Češku čeká dobře známá soupeřka: bývala světová jednička Dánka Wozniacká, která se vrací po mateřské přestávce.

ONLINE: Petra Kvitová vs. Caroline Wozniacká Zápas sledujte v podrobné reportáži cca od 3.30 SELČ.

„Čekám takovou naši klasiku, souboj ranařky s obranářkou,“ uvedla Kvitová. Její protivnice si na úvod poradila s Ruskou Prozorovovou (6:3, 6:2) a potvrdila, že se v New Yorku cítí dobře. V minulosti na americkém grandslamu dvakrát došla až do finále.

Kvitová se s Wozniackou utká popatnácté v kariéře, zatím s ní má bilanci osmi výher a šesti porážek. Poslední střetnutí před pěti lety na Turnaji mistryň vyhrála Dánka 7:5, 3:6 a 6:2.

New York baví Šwiateková i Djokovič

O postup do třetího kola usiluje i obhájkyně titulu a současná světová jednička Polka Šwiateková, která je proti 322. hráčce světa Australance Savilleové jasnou favoritkou. Už v prvním kole dominovala a Švédku Petersonovou smázla 6:0, 6:1.

US OPEN 2023 příloha iDNES.cz

Návrat na americký grandslam si zatím užívá i Srb Djokovič. Ve druhém kole zápolí se Španělem Zapatou Mirallesem, s nímž hraje vůbec poprvé.

Z mužských hvězd nastoupí ještě Nor Ruud či domácí Fritz a Tiafoe. Američtí fanoušci hltali také další zápas mladičké Gauffové, která si poradila 6:3 a 6:2 se šestnáctiletou Ruskou Andrejevovou. Po pokračování na turnaji touží i čtvrtá nasazená Rybakinová z Kazachstánu.

K+S vyráží za obhajobou titulu

Na Flushing Meadows se rozjíždí také čtyřhry. Za dalším grandslamovým triumfem chce vykročit duo Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková, které chtějí proti americko-japonskému páru Santamariaová a Ninomijová zahnat zklamání z brzkého konce ve dvouhře, v níž obě vypadly hned v prvním kole.

V deblu hrají také Markéta Vondroušová s Barborou Strýcovou, Karolína Plíšková vyplní den před svým zápasem druhého kola singlu po boku Chorvatky Vekičové.

Postup si po povedené otočce zajistily Linda Nosková s Miriam Kolodziejovou, které udolaly 4:6, 6:1 a 6:0 Američanky Jonesovou a Loebovou.

Středeční program tenisového US Open Kurt Arthura Ashe: Zapata (Šp) - Djokovič (2-Srb.), 01:00 Ofner (Rak.) - Tiafoe (10-USA), Kvitová (11-ČR) - Wozniacká (Dán.). Kurt Louise Armstronga: Mertensová (32-Belg.) - Collinsová (USA), Šwiateková (1-Pol.) - Savilleová (Austr.), Thiem (Rak.) - Shelton (USA), 01:00 Rybakinová (4-Kaz.) - Tomljanovicová (Austr.), Varillas (Peru) - Fritz (9-USA). Grandstand: Tsitsipas (7-Řec.) - Stricker (Švýc.), Azarenková (18-Běl.) - Ču Lin (Čína), Pegulaová, Gauffová (3-USA) - Gleasonová, Mandliková (USA), Ruud (5-Nor.) - Čang Č’-čen (Čína). Kurt č. 11: 2. zápas Muchová (10-ČR) - Frechová (Pol.). Kurt č. 12: 2. zápas Veselý (ČR) - F. Cerúndolo (20-Arg.). Kurt č. 13: 4. zápas Droguet (Fr.) - Menšík (ČR).