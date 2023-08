Vondroušová potvrdila roli favoritky, postupují i Bouzková s Noskovou

Vondroušová se v zápase s korejskou kvalifikantkou Han Na-le zprvu prala s podáním. Dvakrát o něj přišla, na vině byly především čtyři dvojchyby. Podle očekávání však 241. ženu pořadí zdolala, za hodinu a dvě minuty vyhrála jasně 6:3, 6:0. Do utkání vlétla česká tenistka dominantně, na returnu nedovolila Korejce jediný fiftýn a rychle vybojovala brejk. Pak trochu překvapivě o vlastní servis přišla, totožný scénář se opakoval i následující dva gamy.

Během tří příjmů zahrála čistou hru, konečně se chytla i na podání a odskočila do vedení 4:2. Vondroušová se pak zdravě hecovala, po povedeném míčku si hlasitě zakřičela. Setbol urvala na returnu.

Hned na začátku druhé sady opět odvracela dva brejkboly. Tentokrát si podání vzít nenechala, sama nabídnutým soupeřčiným servisem nepohrdla a odstartovala sérii povedených gamů. Vytvořila si pohodlný náskok 5:0, utkání se pokusila ukončit už na příjmu. Pestože zprvu po nezdařilých snahách klopila hlavu, nakonec povedeným křižným bekhendem Korejce kanára přece jen nadělila.

Bouzková jde dál

Nechytla start utkání, rychle prohrávala 0:2. Pak si sice Bouzková vzala ztracené podání zpátky, o další však vzápětí znovu přišla. Ashlyn Kruegerová ji honila po kurtu a přesným zakončením zvýšila na 4:1. Česká tenistka uhrála dva gamy v řadě a sahala po srovnání. Se soupeřkou se přetahovala o výhodu dlouhých dvacet minut, třináctkrát dovedly tenistky game do shody. Bouzková během něj odvrátila šest brejkbolů.

Nakonec však urvala důležitý fiftýn a srovnala na 4:4. Povzbuzena dobrým výkonem pokračovala v chytré hře a poprvé se v zápase dostala do vedení, když soupeřku brejkla na 6:5. Rozhodující game sice nezačala nejlíp, tiebreaku se však nakonec vyhnula.

Druhou sadu charakterizovaly především dlouhé výměny, obě tenistky vracely i zákeřné rány a držely podání. Na returnu první zabodovala Bouzková, která odskočila do dvougamového vedení. Výhodu brejku sice ztratila, stejně jako v prvním dějství však zaútočila ve správnou chvíli a za stavu 5:4 šla servírovat na vítězství.

Po necelých dvou hodinách proměnila mečbol a vybojovala výhru 7:5, 6:4.

Premiérový postup na US Open

Poslední dobou předváděla Nosková solidní výkony, jeden takový vyšvihla i v prvním kole US Open. Američanku Madison Brengleovou přehrála jasně 6:2, 6:1 a poprvé v kariéře postoupila do druhého kola newyorského grandslamu. Mladá Češka brzy ovládla první tři gamy, na servisu si ze začátku počínala parádně. Returny Brengleové končily v síti a fiftýny Noskové rychle přibývaly.

Američanka navíc při vlastním podání ztrácela, slabé servisy Češka trestala nekompromisními údery ven z kurtu. Dvakrát sice soupeřce nabídla brejk, víc gamů však v prvním setu nepustila.

Do druhé sady vstoupila defenzivně, soupeřce dovolila agresivnější hru a musela častěji reagovat zrychlením. Pak ale opět převzala dominanci, blýskla se i esem z druhého podání. Brengleovou nakonec zdolala ještě vyšším poměrem než v prvním dějství a za pouhých 53 minut zápas ovládla. Ve druhém kole ji čeká utkání se světovou pětkou Uns Džábirovou.

V akci i trápící se Plíšková

Sezonu sice začala nadějně, když postoupila do čtvrtfinále Australian Open i tisícovky v Dubaji, od té doby se ale herně trápí. Na posledních osmi turnajích zaznamenala jen dvě výhry, na předchozích dvou grandslamech vypadla hned v prvním kole. V Paříži prohrála se Sloane Stephensovou a ve Wimbledonu dokonce s kvalifikantkou a 225. ženou pořadí Natalijí Stevanovičovou.

Na US Open vyzve další kvalifikantku Elenu-Gabrielu Ruseovou, se kterou se nikdy předtím neutkala. Plíšková na posledních sedmi newyorských grandslamech postoupila pětkrát minimálně do čtvrtfinále, v roce 2016 si zahrála o titul. Proti Rumunce by při optimální formě měla být favoritkou. Těsně před turnajem se podruhé rozloučila s trenérem Saschou Bajinem.

Poslední akce Strýcové

Má před sebou poslední turnaj v bohaté tenisové kariéře. Při svém letošním rozlučkovém turné získala překvapivě titul ve wimbledonské čtyřhře, vyhrála zatím tři z deseti singlových zápasů. Na US Open se ve dvouhře nejdál dostala do třetího kola, poprvé si zde zahrála už v roce 2002. Do Ameriky se vrací po čtyřleté pauze, naposledy se s turnajem loučila už v prvním kole.

Letos v něm vyzve osmatřicetiletou Kaiu Kanepiovou, která na loňském Australian Open zaskočila například světovou dvojku Arynu Sabalenkovou a Šwiatekovou donutila ke třísetové bitvě. Letos se představila na turnaji v pražské Stromovce, kde vypadla v osmifinále.

Druhá deblová šampionka ve dvouhře

Krejčíková je na turnaji nasazenou dvanáctkou. Letos zaznamenala nejlepší formu na únorovém podniku v Dubaji, kde si ve finále poradila se světovou jedničkou Igou Šwiatekovou. Poslední dobou se však herně hledá, ve Wimbledonu skrečovala ve druhém kole, z domácího turnaje v Praze se kvůli zranění odhlásila a v Cincinnati i Clevelandu vypadla hned v prvním kole.

Spravit chuť si bude chtít proti 76. hráčce světa Lucii Bronzettiové. Italka rovněž nezažívá nejlepší období, zahrála si sice finále na travnatém povrchu v Bad Homburgu, nicméně přechod na severoamerické betony se jí příliš nevydařil.

Džábirová uspěla i přes dýchací problémy

Do turnaje suverénně vstoupil ruský tenista Daniil Medveděv, který v úvodním kole ztratil jen dva gamy a Maďara Attilu Balázse porazil 6:1, 6:1, 6:0. Medveděv se na kurtu zdržel jen hodinu a čtvrt, soupeři nepovolil ani jeden brejkbol a připsal si 50. vítězství v sezoně. „Je vždycky fajn začít dobře. Se svojí hrou jsem spokojený a už se těším na další zápasy. Doufám, že si v New Yorku zahraju co nejdéle,“ řekl po vítězství na kurtu.

Rus Daniil Medveděv hraje bekhend během prvního kola US Open.

Uspěl i Alexander Zverev, jenž porazil třikrát 6:4 Australana Aleksandara Vukice a po loňské nucené pauze kvůli léčbě potrhaných vazů v kotníku navázal na předchozí vydařená vystoupení.

Dvojnásobná wimbledonská finalistka Uns Džábirová, jež i na US Open vloni nezvládla až duel o titul, bojovala na kurtu vedle Camily Osoriové v těžkém vlhkém vzduchu i s problémy s dýcháním. Den po 29. narozeninách ale ukázala bojovného ducha a kolumbijskou soupeřku po dvou hodinách zdolala 7:5, 7:6.

„Nebyl to snadný zápas. Ona hrála neuvěřitelně a já nebyla zrovna v nejlepší formě,“ řekla Džábirová fanouškům, kteří jí poté zazpívali „Happy Birthday“.