Grandslam číslo 24! Famózní Djokovič ve finále US Open udolal Medveděva

Pokud by někdo chtěl spočítat, kolik výměn zvedlo bouřlivé americké publikum ze sedaček během tří hodin a 17 minut, pořádně by se zapotil. Diváci na Arthur Ashe Stadium se stali svědky skvostné bitvy, která se zapíše do tenisových kronik.

Srb Djokovič totiž díky výhře ve třech setech nad Medveděvem získal 24. grandslamový titul a vyrovnal absolutní rekord Australanky Margaret Courtové. Stal se rovněž nejstarším vítězem dvouhry na US Open v historii.

„Co k tomu říct? Nemyslím si, že bych měl špatnou kariéru, protože mám dvacet titulů, ale ty máš dvacet čtyři grandslamových titulů… Wow,“ chválil Medveděv soka po zápase.

„Nevím, kde bych začal, hrozně moc to pro mě znamená,“ soukal ze sebe dojatý Djokovič. „Žiju svůj dětský sen.“

Srbský tenista Novak Djokovič s trofejí pro vítěze US Open.

Už od počátku dlouhé výměny připomínaly taktické šachy. Takový průběh více vyhovoval Djokovičovi, který si trpělivě budoval výhodnou pozici a vyčkával na pravý okamžik pro zakončení. Několikrát také přitvrdil a poslal na opačnou stranu kurtu nechytatelný servis.

Navíc slavil proměnění hned prvního nabídnutého brejkbolu v zápase, když Medveděv přepálil forhend a zapsal jednu ze čtyř nevynucených chyb v úvodní trojici gamů. Vedení 3:0 si srbský tenista zkušeně hlídal, přestože se soupeř postupně herně zvedal.

Srbský tenista Novak Djokovič se raduje ze zisku fiftýnu ve finále US Open. Ruský tenista Daniil Medveděv dobíhá míček během finále US Open.

Druhý nasazený Djokovič pokračoval v aktivním přístupu a pečlivě si kontroloval kladnou bilanci vítězných míčů nad nevynucenými chybami. Po konci první sady ve statistikách svítil poměr dvanáct ku deseti, a hlavně zisk setu 6:3.

Během přestávky se Medveděv odebral do šatny a zřejmě přemýšlel, jak vyvést z míry jistě hrajícího soka. Především na příjmu se ale dále trápil. A tak se zdálo, že má Srb jediný úkol: vytušit správný okamžik a dojít si pro brejk.

Jenže jeho moment dlouho nepřicházel.

Možná i kvůli sílící únavě, s níž se v průběhu druhé sady pral. V sedmé hře si dokonce po jedné z maratónských výměn lehl na dvorec, pak sám odvracel jeden brejkbol.

Novak Djokovič odpočívá po jedné z dlouhých výměn ve finále US Open.

Možná i kvůli zlepšení Medveděva, který už tolik nechyboval a působil mnohem sebevědoměji. Těžce vypracovaný setbol ovšem Rus zahodil.

Rozuzlení tak přinesl nesmírně napínavý tiebreak. V něm se převaha mezi hráči rychle přelévala, setbol si jako první vytvořil Djokovič, ihned uplatnil zabijácký instinkt a bral druhou sadu 7:6 (7:5).

US Open 2023 příloha iDNES.cz

Po dvou hodinách a 36 minutách a dvou odehraných setech se ruský tenista nechal ošetřit, zatímco jeho sok zamířil do útrob stadionu.

Ani další pauza příliš nezměnila chod zápasu. Djokovič se postupně vymanil z krize a po dalších nepřesnostech Medveděva unikl do trháku 3:1, a poté 4:2. Když ukončil sérií tří brejků, vedl už 5:2. Čtvrtý triumf na US Open a první od roku 2018 si zajistil vítězstvím 6:3 v posledním dějství.

A jako bonus se navíc vrátí na post světové jedničky.

Čtyřhra pro Dabrowskou a Routliffeovou

Dabrowská z Kanady a Routliffeová z Nového Zélandu vyhrály čtyřhru na tenisovém US Open, ačkoli se daly dohromady teprve před měsícem. Ve finále porazily 7:6, 6:3 newyorské šampionky z roku 2020 Lauru Siegemundovou z Německa a Rusku Věru Zvonarevovou a získaly první grandslamový titul v ženské čtyřhře.

Gabriela Dabrowská a Erin Routliffeová s trofejí pro vítězky ženské čtyřhry na tenisovém US Open.

Jednatřicetiletá Dabrowská a o tři roky mladší Routliffeová spolu hrály poprvé začátkem srpna v Montrealu a na třech turnajích před US Open měly bilanci čtyři výhry a tři porážky. Ve Flushing Meadows ale vyhrály pět utkání a postup do čtvrtfinále jim usnadnilo odstoupení Barbory Strýcové a zdravotně indisponované Markéty Vondroušové.

Routliffeová dosáhla na trofej ve svém prvním grandslamovém finále. Dabrowská, jež má za sebou porážku ve wimbledonském finále z roku 2019, přidala dnešní vítězství k triumfům v mixu na Roland Garros 2017 a Australian Open 2018.