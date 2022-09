Krejčíková se Siniakovou vyhrály US Open. Proti domácímu páru předvedly fantastický obrat

Ke dvěma triumfům z Wimbledonu, Roland Garros a jednomu z Australian Open přidaly Krejčíková se Siniakovou po dnešní výhře i ten vysněný z Flushing Meadows. Americkou dvojici porazily ve třech setech 3:6, 7:5, 6:1 a zajistily si titul nejlepšího páru sezony.

„Bylo to náročné a všechny jsme hrály výborně. Je úžasné, že jsme vyhrály další grandslam,“ sdělila dojatá Krejčíková.

Češky nevstoupily do utkání příliš jistě. Hned v prvním gamu nabídly soupeřkám brejkbol, který ale domácí dvojice neproměnila.

Krejčíková si následný servis upevnila a při vlastní výhodě donutila McNallyovou returnovat do sítě.



Druhý game přinesl nejkrásnější výměnu celého zápasu. Za stavu 40:30 pro americký pár si tenistky vyměnily několik povedených kraťasů.

Lob z returnu Siniakové šel k základní lajně, Krejčíková přidala křižný forhend zprava. Siniaková při snaze o vítězný bekhendový volej zajistila vynucenou forhendovou chybu McNallyové do sítě.

Krejčíková ale na kurtu nebyla nijak přesvědčivá. V pátém gamu ztratila vedení 40:15 a po sérii chyb nabídla soupeřkám brejkbol. Forhendem umístěným vedle pravé čáry ho potvrdila.

Barbora Krejčíková zahrává forhend v deblovém finále na US Open.

Následující servis ztratila i její kolegyně. Češky sice ještě zabojovaly a jedno ukradené podání si vzaly zpět na svou stranu, další brejk už ale nepřidaly.

Naopak jejich soupeřky ano. Townsendová nechala při vlastní výhodě dopadnout obranný lob Krejčíkové za základní čáru a Američanky dokázaly proměnit svůj šestý setbol v prvním setu.

Češky se na začátku druhé sady marně snažily průběh utkání zvrátit. Američanky si dovolovaly na Krejčíkovou stále víc a víc a Češka na jejich údery nezvládala odpovídat.

Další ztráta servisu, vítězství se opět o kousek vzdálilo.

Malou naději si české tenistky vytvořily ve třetím gamu, kde Krejčíková zažila první světlou chvíli. Zařídila zisk brejku a posílila šanci na obrat.

To by ale Češky musely zvládat vlastní podání. Z vedení 40:0 opět záhadným způsobem vyčarovaly ztrátu servisu. Tentokrát ale vinou Siniakové, která si to moc dobře uvědomovala a naštvaně hodila raketou.

Jeden by řekl, že zápas vzdají. Ale ne. České bojovnice se jen tak nevzdávají.

Najednou byly na kurtu jako vyměněné. Dokázaly vyrovnat na 4:4. Přišlo znovuzrození. Siniaková zakončila podání prvním esem a Češky poprvé za zápas zahrály čistou hru. A co víc, přidaly brejk na 6:5, který dalším servisem potvrdily.

Barbora Krejčíková (vlevo) a Kateřina Siniaková se radují z vyhraného fiftýnu v deblovém finále US Open.

„V ten moment jsem se uklidnily a řekly si: Dobře, tentokrát to nevyjde,“ uvedla Siniaková. „Myslím, že nám to pomohlo. Předváděly jsme pak lepší tenis, snažily se bojovat a uhrát každý bod. Jsem překvapená a šťastná, že se nám to povedlo. Vážím si toho, že spolu hrajeme a jde nám to tak dobře.“

Co přišlo ve třetím gamu? Štěstí nebo snad nějaká vyšší moc?

Ne, jen klasická vyrovnaná hra českého páru. A výsledek? 6:1 a jen tři nevynucené chyby za celý set.

České deblistky se nyní posunou na první dvě místa světového žebříčku, to vyšší obsadí Siniaková. Za dnešní vítězství si vyslouží titul nejlepšího páru sezony a jako první si zajistí účast na Turnaji mistryň pro nejlepších osm dvojic kalendářního roku.