Plíšková podlehla mladé Francouzce

Plíšková v posledních měsících postrádá herní pohodu a nic na tom nezměnil ani poslední grandslam sezony. Přitom v New Yorku se 25. hráčce světa v minulých letech celkem dařilo, loni i předloni na turnaji došla až do čtvrtfinále.

Už první set druhého kola ale Plíškové vůbec nevyšel. Zkušené tenistce utekl začátek a 22letá Burelová se díky dvěma brejkům rychle dostala do vedení o tři hry.

Teprve potom přišlo ze strany české hráčky zlepšení, ovšem jen dočasné. Plíšková sice čtyřmi gamy v řadě otočila z 0:3 na 4:3, v závěru sady ale potřetí ztratila vlastní servis a padla 4:6.

„Měla jsem daleko k tomu, co chci hrát. Nesedlo mi to, kurt mi přišel pomalý. Soupeřka hrála solidně, ale myslím si, že to bylo spíše o mých chybách,“ komentovala Plíšková svůj výkon.

V dalším pokračování byla Češka na kurtu aktivnější, tlačila se do zakončování výměn, oproti Francouzce však kupila příliš mnoho chyb. A protože ani ve druhém setu ji nedrželo podání, opět nabrala ztrátu, kterou už nedohnala. Plíšková podlehla 62. hráčce žebříčku po hodině a deseti minutách 4:6 a 2:6.

„Moc dobrého tam nebylo. Byl to špatný výkon, asi nejhorší letos. Netrefovala jsem údery čistě, ani servis moc nefungoval. Samozřejmě podmínky byly docela těžké, foukalo a já jsem absolutně nehrála svůj tenis,“ dodala Češka.

Vylepší Bouzková své maximum?

V zápase dvou tenistek ze čtvrté desítky žebříčku vyzve Bouzková protřelou Chorvatku Petru Martičovou. V úvodním kole se česká hráčka trochu nečekaně nadřela proti domácí Ashlyn Kruegerové, zápas však nakonec zvládla ve dvou setech a postupem do druhého kola vyrovnala svůj nejlepší výsledek v New Yorku.

Zatímco Bouzková může v případě vítězství posunout své kariérní maximum na posledním grandslamu sezony, Martičová by se v případě postupu přiblížila na dohled osmifinále, které si na US Open zahrála v letech 2019 a 2020. Jediný dosavadní vzájemný zápas loni v březnu na turnaji v Mexiku vyhrála Češka.

Nosková bude čelit světové pětce

Do New Yorku si Nosková přivezla slušnou formu a při své druhé účasti na US Open poprvé přešla přes úvodní kolo, když přehrála domácí Madison Brengleovou. Ovšem nyní má 41. tenistka žebříčku před sebou Tunisanku Uns Džábirovou – tedy soupeřku, která zde loni došla do finále a jejíž ambice i letos sahají daleko do druhého týdne turnaje.

Proti světové pětce to bude mít osmnáctiletá Češka těžké, na druhou stranu letos už Džábirovou porazit dokázala. Uspěla v dosud jediném vzájemném zápase v lednu na turnaji v Adelaide. Nosková se tehdy radovala po třísetové přetahované. Jak si povede dnes, kdy uzavře program na třetím největším dvorci areálu Grandstand?

Hrát budou i Alcaraz či domácí hvězda

Na kurty se během čtvrtečního programu dostane řada tenistů, kteří cílí na elitní výsledek. Mezi muži budou usilovat o postup například světová jednička Carlos Alcaraz ze Španělska nebo trojka Rus Daniil Medveděv. Oba půjdou na nenasazené soupeře.

Programu na kurtu Arthura Ashe otevřeli prvním zápasem Andy Murray a Grigor Dimitrov, zkušený Brit podlehl Bulharovi 3:6, 4:6 a 1:6.

V turnaji žen bude vedle Džábirové bojovat o postup do třetího kola kupříkladu světová trojka Jessica Pegulaová ze Spojených států. Běloruska Aryna Sabalenková přehrála Britku Jodie Burrageovou 6:3, 6:2.

Čtvrteční program tenisového US Open začátky v 17:00 SELČ Kurt Arthura Ashe (18:00): Murray (Brit.) - Dimitrov (19-Bulh.), Wickmayerová (Belg.) - Keysová (17-USA), 01:00 Alcaraz (1-Šp.) - Harris (JAR), Tigová (Rum.) - Pegulaová (3-USA). Kurt Louise Armstronga: Sonego (It.) - Sinner (6-It.), Burrageová (Brit.) - Sabalenková (2-Běl.), Svitolinová (26-Ukr.) - Pavljučenkovová (Rus.), 01:00 Kasatkinová (13-Rus.) - Keninová (USA), Medveděv (3-Rus.) - O’Connell (Austr.). Grandstand: Mmoh - Isner (oba USA), Trevisanová (It.) - Vondroušová (9-ČR), Monfils (Fr.) - Rubljov (8-Rus.), Džábirová (5-Tun.) - Nosková (ČR). Kurt č. 12: 2. zápas Plíšková (25-ČR) - Burelová (Fr.). Kurt č. 17: 3. zápas Martičová (Chorv) - Bouzková (31-ČR).