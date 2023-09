Muchová postupuje do osmifinále, dál jdou v deblu Strýcová s Vondroušovou

Česká tenistka Karolína Muchová slaví postup do osmifinále US Open. foto: Reuters

Pátý den tenisového US Open okusí tři čeští zástupci. Jako první zvládla své utkání světová desítka Karolína Muchová, která postupem do osmifinále vyrovnala maximum na newyorském grandslamu. Američanku Taylor Townsendovou zdolala 7:6 (7:0), 6:3. Později se představí Jiří Veselý a Jakub Menšík, oba zápasy budeme podrobně sledovat. Do osmifinále postoupily i Markéta Vondroušová s Barborou Strýcovou, jež přehrály Barboru Krejčíkovou s Kateřinou Siniakovou 6:2, 6:3.