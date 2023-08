ONLINE: Mladé naděje bojují na US Open, Muchová zahájila grandslam vítězně

Starší ze sester Fruhvirtových schytala v prvním kole US Open nejkrutější los. Mladá Češka čelí loňské osmifinalistce Danielle Collinsové, kterou navíc žene domácí publikum. Američanku sice Fruhvirtová porazila na únorovém podniku v Dubaji, poslední dobou se však výsledkově trápí. Naposledy vyhrála zápas před dvěma měsíci, od té doby padla v šesti utkáních po sobě.

ONLINE: Danielle Collinsová vs. Linda Fruhvirtová Utkání sledujeme v podrobné reportáži.

Collinsovou v letošní sezoně trápí časté zdravotní problémy, na antuce a trávě odehrála jen tři turnaje. Finalistka loňského Australian Open předvedla jeden z nejlepších letošních výkonů nedávno v Montrealu, kde vyřadila Marii Sakkariovou a Elinu Svitolinovou a prošla až do čtvrtfinále.

Grandslamový debut pro Menšíka

Nejmladší český zástupce si účast vydřel v kvalifikaci, ze které vyřadil Fabia Fogniniho i zkušenějšího krajana Zdeňka Koláře. Vyzkouší si tak vůbec první hlavní soutěž dospělého grandslamu, na loňském Australian Open jen těsně prohrál finále juniorky. „Grandslamy neberu jako turnaje, spíš jako oslavu tenisu. Už účast v kvalifikaci jsem bral jako odměnu za celou sezonu. Obstál jsem v ní proti soupeřům z Top 200 a teď mě čekají borci z elitní stovky. Skáču na další úroveň,“ radoval se.

ONLINE: Jakub Menšík vs. Grégoire Barrére Utkání sledujeme v podrobné reportáži.

Pokusí se vyzrát na Grégoireho Barrérea, jenž si neprochází povedeným obdobím. Mladý Čech by proti o dvanáct let staršímu Francouzi mohl zabodovat. „Těším se. Nevím, co můžu od třísetové bitvy očekávat. Půjdu na kurt s čistou hlavou, šanci mám,“ uvědomuje si Menšík.

Postup po třech letech

Když Muchová do zápasu vstoupila suverénním brejkem, zdálo se, že utkání s divokou kartou Hunterovou nabere rychlý spád. Představení české hráčky však zprvu komplikovaly nevynucené chyby. Australanka se dotáhla na vyrovnaný stav 2:2 a chvíli se nepřesné Češky držela. Muchová však odskočila dalším brejkem a když ani ten nepotvrdila, sebrala soupeřce podání potřetí.

Muchová vs. Hunterová Podrobná reportáž

Za stavu 5:4 už o výhodu nepřišla, kvalitním servisem zahnala Hunterovou do úzkých a po čtyřiceti minutách slavila první dílčí úspěch. V úvodu druhé sady zopakovala scénář ze začátku zápasu. Uzmula brejk a dostala se do slibného vedení 2:0.

Náskok ještě navýšila, když na nervózní Australanku vytasila technicky přesné údery. Čím víc se Hunterová snažila, tím méně míčků trefovala do kurtu. Muchové navíc darovala další servis, aniž by sama připsala povedený fiftýn. Češka tak šla sebejistě a za téměř jasného stavu 5:0 podávat na první letošní vítězství na US Open. A premiérové vystoupení zakončila famózně: rázným bekhendem a čistou hrou.

Muchová potvrdila, proč minulý týden poskočila do první desítky hodnocení. Ve druhém setu, který ovládla jasně 6:0, ztratila pouhých pět míčků a poprvé od roku 2020 proklouzla do druhého kola newyorského grandslamu. V něm si zahraje s Polkou Magdalenou Frechovou.

Veselý v pozici outsidera

Český navrátilec Veselý stále hledá ideální formu. Na Roland Garros sice v úvodním kole potrápil Stefanose Tsitsipase a ve Wimbledonu vyřadil Sebastiana Kordu, na challengerech se mu vůbec nedařilo. Na US Open startuje díky chráněnému žebříčku. V duelu proti Enzo Couacaudovi je outsiderem.

ONLINE: Jiří Veselý vs. Enzo Couacaud Duel, jenž začne zhruba ve 20:30, budeme podrobně sledovat.

Francouz aktuálně zaujímá 180. příčku žebříčku a na newyorských kurtech už se stihl rozehrát v kvalifikaci. S Veselým se utkal už před rokem a půl na turnaji v indickém Bengalúru, kde po skreči českého tenisty slavil vítězství.

Lehečka poprvé jako hráč třicítky

V sobotu mohl slavit premiérový titul na okruhu ATP, jednadvacetiletý Lehečka však finále podniku ve Winston-Salemu prohrál. I tak se na poslední grandslam sezony dobře naladil, v žebříčku poskočil na životní 29. pozici. Letos na sebe upozornil hlavně na Australian Open, kde se jako první Čech po pěti letech probojoval až do čtvrtfinále. Na červencovém Wimbledonu prošel do osmifinále, které kvůli zdravotním problémům skrečoval.

ONLINE: Aslan Karacev vs. Jiří Lehečka Klání úvodního kola budeme cca od 20:30 sledovat v reportáži.

Proti Aslanu Karacevovi je papírovým favoritem. Rus se nedávno vrátil do první stovky světového hodnocení, před US Open se mu na amerických kurtech nedařilo. Loni ztroskotal ve Flushing Meadows hned v úvodním kole, ačkoli s Italem Fogninim vedl 2:0 na sety.

Šance Siniakové proti navrátilkyni

Siniaková letos v singlu příliš neexceluje, jediný výrazný moment zaznamenala v Bad Homburgu, kde se stala vítězkou. Ve Wimbledonu uhrála první kolo, od té doby však na výhru čeká. Poslední šanci skrečovala v Clevelandu. Na grandslamech však drží neuvěřitelnou účast, nevynechala žádný turnaj velké čtyřky od roku 2015 a startuje tak na pětatřicátém majoru v řadě.

ONLINE: Anna Kalinská vs. Kateřina Siniaková Zápas, jenž je naplánován zhruba na 22:30, budeme sledovat.

Na US Open byla nejdále před pěti lety ve 3. kole, loni se stejně jako její pondělní soupeřka Anna Kalinská loučila už po druhém. Ruská tenistka se vrací na kurty po zranění nohy, kvůli kterému absentovala od poloviny května.

V akci i favorizovaná Kvitová

Poslední českou tenistkou, která se v rámci prvního dne na US Open představí, bude zkušená lvice Kvitová, jež se letos chlubí dvěma tituly. Triumfovala na akci v Miami a Berlíně, figuruje na 11. místě žebříčku. Na amerických generálkách však oslnivé výkony nepředvedla. V New Yorku čelí Cristině Bucsaové, se kterou se potkává poprvé v kariéře.

ONLINE: Petra Kvitová vs. Cristina Buscaová Utkání budeme cca od úterní půlnoci sledovat podrobně.

Španělka na US Open startuje počtvrté, premiérově nemusela projít kvalifikací. Stále čeká na první titul na okruhu WTA, jejím nejlepším výsledkem je účast ve třetím kole Australian Open.