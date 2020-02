Už při čtvrtečním zápase jsem se necítila dobře, řekla Kvitová po dnešním odstoupení před čtvrtfinále

Petrohrad Česká tenistka Petra Kvitová dnes v Petrohradu do čtvrtfinále nenastoupí. Třetí nasazená hráčka a petrohradská šampionka z roku 2018 se z turnaje kvůli nemoci odhlásila. Do semifinále bez boje postoupila domácí Jekatěrina Alexandrovová.

Kvitová ve čtvrtek vydřela postup mezi osmičku nejlepších po více než dvouhodinové bitvě s Alyson van Uytvanckovou. Belgičanku v prvním vzájemném utkání zdolala 7:6, 1:6, 6:2.

„Už při čtvrtečním zápase jsem se necítila dobře a doufala jsem, že to dneska bude lepší, ale bohužel to tak není,“ omluvila se dvojnásobná wimbledonská šampionka v oficiálním prohlášení.

Na turnaji Kvitová odehrála jediný zápas, v úvodním kole totiž měla volný los. Pokud by v Petrohradu postoupila do semifinále, mohla se na úkor Japonky Naomi Ósakaové dostat zpět do světové desítky. Nyní zůstane jedenáctá.