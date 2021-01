V Anterselvě bodovali tři Češi, nejlepší Moravec ale byl až na 33.místě, zvítězil Rus Loginov

Anterselva Tři čeští biatlonisté bodovali ve vytrvalostním závodě Světového poháru v Anterselvě. Nejlepší z nich byl Ondřej Moravec, který obsadil 33. příčku. Závod suverénně ovládl Rus Alexandr Loginov, který zvítězil s bezmála minutovým náskokem před Norem Sturlou Holmem Laegreidem.

Moravec střílel přesně vleže, ale při každé položce vestoje jednou minul a se dvěma trestnými minutami ztratil na Loginova zhruba tři a tři čtvrtě minuty. „Mrzí mě hodně ta poslední rána, ta tam určitě být neměla.

Jinak si myslím, že to nebylo úplně špatné. Ten běh by se určitě zlepšit dal, ale jakž takž. Je patrné zlepšení a směrem dál to naznačuje, že by to mohlo jít,“ řekl České televizi Moravec, který měl 59. běžecký čas.

Dvě místa za Moravcem skončil navrátilec z karantény Tomáš Krupčík, kterého o lepší výsledek připravily dvě chyby při závěrečné střelbě a celkově tři trestné minuty. „Možná byly ty rány trošku uspěchaný, těsně nahoře. Je velká škoda, že tam dvě utekly, protože všechno to snažení před tím přišlo vniveč,“ litoval Krupčík, který by bez těchto omylů atakoval první desítku.



První body do Světového poháru si připsal devětatřicátý Milan Žemlička, jenž podobně jako Krupčík musel kvůli kontaktu s nakaženou osobou vynechat závody v Oberhofu. Minul jen jeden terč a skončil na 39. místě. Nejrychlejší z českých reprezentantů na trati byl Jakub Štvrtecký, kterého ale sedm trestných minut srazilo až do deváté desítky.

Osmadvacetiletý Loginov si premiérové vítězství ve vytrvalostním závodě zajistil hlavně čistou střelbou, jeho nejbližší konkurenti měli dvě trestné minuty. Za Laegreidem skončil třetí Francouz Quentin Fillon Maillet, jenž o desetinu sekundy porazil domácího Lukase Hofera a o tři desetiny Ukrajince Antona Dudčenka. Ten díky nule dosáhl na životní páté místo, dosud byla jeho maximem v SP 20. příčka.

V sobotu čeká muže štafeta, do které mohou Češi k Moravcovi a Štvrteckému po improvizaci z minulého týdne postavit Krupčíka a Žemličku. Ženy pojedou závod s hromadným startem, do něhož se z českých reprezentantek kvalifikovala jen Markéta Davidová.