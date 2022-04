V Buči zemřel při bojích exšéf ukrajinského ragby. Olympionici přesto nechtějí bojkot ruských sportovců

Je to měsíc, co se do světa rozletěla zpráva o úmrtí teprve devatenáctiletého biatlonisty Jevhena Malyševa a o šest let staršího fotbalisty Dmytrije Martyněnka. Nyní přibyla na seznam těch sportovců, kteří zahynuli na ukrajinské straně při bránění země před ruskou invazí, další dvě jména.

„I když jsem doufal, že se tato zpráva nepotvrdí, bohužel musíme se smutkem konstatovat, že Oleksij Cybko, bývalý kapitán ukrajinské reprezentace a bývalý prezident Ukrajinské ragbyové unie – a také starosta města Smila – zemřel při obraně svého města a své země,“ napsal prezident evropské ragbyové unie a člen MOV (Mezinárodní olympijský výbor) Octavian Morariu poté, co úmrtí svého bývalého lídra potvrdili zástupci ukrajinského ragbyového svazu.

Pětapadesátiletý Cybko byl dlouhé roky kapitánem ukrajinské reprezentace, v letech 2003 až 2005 byl prezidentem místní federace, která se pod jeho vedením dostala do první evropské výkonnostní skupiny, kde ale prohrála všech deset zápasů. V letech 2015 až 2018 byl starostou v rodné Smile.

Dle informací z několika zdrojů se zapojil do bojů ve zhruba 250 kilometrů vzdáleném městě Buč, které srovnali Rusové se zemí. Mezi padlými je také Cybko. „Jsme myšlenkami s jeho rodinou a nejbližšími. Zároveň vzpomínáme na všechny oběti nedávného násilí v Buči. Stojíme na straně Ukrajiny a odsuzujeme toto zbytečné vraždění,“ vyťukal na svůj Twitter šéf světového ragby Bill Beaumont.

O úmrtí 39letého Obedinského informoval média jeho otec Oleksandr, který jej dříve vedl z pozice kouče národního týmu.

Bývalý kapitán ukrajinských vodních pólistů měl být zabit 17. března při obraně těžce zkoušeného Mariupolu.

Dvanáctiletá dcera Jevhena Obedinskyje Kira.

Humanitárním organizacím se následně povedlo dostat z ruského zajetí jeho dvanáctiletou dceru Kiru, kterou chtěli okupanti dostat do své vlasti a zařídit jí ruské občanství (Kira přišla už dříve o maminku).

Tu následně dostali ve zdraví za dědečkem Oleksandrem do Doněcku.

Olympionici nesouhlasí se sankcemi proti sportovcům

Shodou okolností se v posledních dnech objevila na stole výzva Světové asociace olympioniků (WOA). Ta odmítá podpořit vylučování ruských a běloruských individuálních sportovců z mezinárodních soutěží, na což naopak od začátku ruské invaze na konci února tlačí MOV.

„Doporučení MOV chápeme a respektujeme, ale nemůžeme ho podpořit. Jsme pevně přesvědčeni, že rozhodnutí o tom, zda se zúčastnit či ne, by mělo být ponecháno na každém jednotlivém sportovci a mělo by vycházet ze základních principů Olympijské charty,“ zní v prohlášení WOA. Ta vznikla v roce 1995 na základě doporučení tehdejšího šéfa MOV Juana Antonia Samaranche.

Od roku 2011 v čele organizace stojí bronzový medailista z olympiády v roce 1984 v moderním pětiboji (týmové soutěži), Francouz Joël Bouzou. Ten zároveň informoval, že v příštím týdnu jeho organizace spustí výzvu „Olympionici pro Ukrajinu“, která počítá s finanční pomocí na budoucí obnovu sportu v této zemi.

„Olympionici jsou celosvětovou komunitou sportovců, kteří spolu žili a soutěžili na olympijských hrách a kteří se spojili v celoživotní rodinu svázanou zásadami a hodnotami olympijského hnutí. Když naši olympionici požádají o pomoc, tak uděláme, co je v našich silách. Proto jsme také založili humanitární organizaci #OlympiansforUkraine, proto jsme v minulosti pomáhali Sierra Leone či Libérii,“ uvedl Bouzou.

Mimochodem, s ohledem na současnou situaci i stanovisko WOA, je ale více než nešťastné, že na jeho stránce na Wikipedii vyskočí na návštěvníky jako profilová fotka společný snímek s Vladimirem Putinem a monackým knížetem Albertem II. z prvního Světového olympijského fóra z roku 2015 z Moskvy, které se konalo před zimními hrami v ruském Soči...