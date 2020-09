‚V improvizaci jsem nejlepší na světě,‘ hlásí Ledecká. Na evropských ledovcích testuje lyže a prkna

Saas Fee Tradičně vydařené řecké léto s kondiční přípravou má za sebou lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká. Teď už se olympijská vítězka v obou disciplínách znovu připravuje na sněhu, testuje lyže i prkna, ale oproti předchozím třem létům tentokrát piluje čistou jízdu na evropských ledovcích. Do Chile nemohla stejně jako její soupeřky odletět kvůli pandemii koronaviru.

Do Jižní Ameriky jezdívala na tři týdny, protože tam měla ideální podmínky k trénování rychlostních lyžařských disciplín - sjezdu a super-G. Opatření kvůli šíření nemoci covid-19 ale od jara přetrvávají a cesta by nebyla bezpečná.



Ledeckou ale netrápí, že letos o oblíbené soustředění přišla. „Mně je to jedno, lyžuje se jinde,“ uvedla v rozhovoru s ČTK prostřednictvím e-mailu. „Zásah do přípravy to není. Umím se přizpůsobit a mám kolem sebe lidi, kteří zajistí potřebné. Rozdíl bude jenom v tom, že mě trenéři budou po tréninku vyhánět z kopce domů jinde než v Chile.“

Na změny plánu je Ledecká se svým realizačním týmem v zimě zvyklá. „Máme tisíce variant každý rok. Dělám outdoorové sporty, takže se věčně něčemu přizpůsobuju. Kalendář závodů i tréninků se mění ze dne na den, z hodiny na hodinu. V improvizaci jsem nejlepší na světě,“ řekl pětadvacetiletá pražská rodačka.



Nyní jezdí na švýcarském ledovci Saas-Fee. Podle podmínek může být i na rakouském Zermattu nebo v italských střediscích Cervinia či Passo Stelvio. „Najdete mě tam, kde bude sníh od října do dubna. Budu se snažit zase se o trochu zrychlit.“

Na lyžích trénuje pod dohledem Tomáše Banka. A servisman Miloš Machytka přivezl plné auto lyží na testování. „Beru to jako normální trénink, jen mám na startu připraveny třeba desatery očíslované lyže, ty střídám. Moc to neprožívám. Do vysílačky jen vždycky nahlásím, na kterých jedu, aby se pak mohly porovnat časy a jízdy na videu,“ popsala Ledecká a dodala: „Spíš se snažím zlepšovat v jízdě.“

Rychle pozná, které lyže nebo snowboard jí sedí. Někdy to nejsou hned ty úplně nejrychlejší. „Pro mě je důležitý, abych se na nich dobře cítila. S materiálem, například i s kombinézou, je to tak, že když si cestou z kopce párkrát přibrzdíte, je vám sebelepší materiál na prd. Takže se snažím jezdit čistě,“ konstatovala.

Jako obvykle se snaží střídat lyže a snowboard, na kterém je vedle olympijského zlata i dvojnásobnou mistryní světa. „Samozřejmě bych byla dneska daleko dál, kdybych se specializovala pouze na jeden sport a vypilovala bych techniku k dokonalosti, ale mě to takhle baví. Nemohla bych jenom snowboardovat nebo hrát celý rok tenis. To je jako jíst pořád dokola stejný jídlo,“ uvedla Ledecká.

Základ na zimu položila kondiční přípravou v Řecku. Na ostrově Lefkada absolvovala dvouměsíční kemp. „Zase senzační!“ pochvalovala si. „Je to pro mě nejzásadnější část celého roku, právě tady probíhá nejtvrdší příprava z celé sezony, protože, až se zima zeptá, musím být připravená. Trénuju pod dohledem maminky, která mě, tak jako každý rok, předává trenérům před sezonou perfektně vyladěnou.“

Koronavirus do fyzické dřiny nezasáhl. „Nebudeme se bavit o nemocích, že ne? Žádná omezení jsem neměla. Jedu si pořád to svoje,“ ujistila.

Už nyní je ale jisté, že koronavirová pandemie zasáhne do programu sjezdařského Světového poháru. Mezinárodní federace FIS už zrušila závody v Lake Louise, kde Ledecká loni vyhrála premiérově sjezd SP. „Lake Louise i Kanadu miluju, ale závodím ráda na všech kopcích. Mám všechny tratě ráda a všechny ve mně vzbuzují respekt. I na stejném kopci je totiž každý závod jiný. To je právě ta zábava.“