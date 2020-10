V neděli na Štvanici pojedou skateboardisté o domácí tituly, favority jsou Pek s Habancem

Praha V neděli se v Praze uskuteční mistrovství České republiky ve skateboardingu. Na Štvanici budou závodníci bojovat také o body do olympijské kvalifikace. Loňské vítězství v kategorii street se pokusí obhájit Martin Pek, nebude chybět ani druhý elitní český reprezentant Maxim Habanec. Jednu z mála letošních skateboardových akcí budou kvůli koronavirové pandemii provázet přísná hygienická opatření.

Víkend na Štvanici otevře sobotní závod Českého poháru, který bude kvalifikací na nedělní mistrovství ČR. Do něj postoupí nejlepších 30 jezdců a šest jezdkyň v disciplíně street a 12 mužů a šest žen v kategorii park. Vítězové finále si připíšou 3300 bodů do olympijské kvalifikace. Mimo ni se uskuteční tradiční soutěž o nejlepší trik.

„Obhájit bývá vždycky náročnější a letos bude každý natěšený na závody, takže to určitě nebude jen souboj mezi mnou a Maxem (Habancem). Čeká nás to nejlepší, co jde na domácí půdě vidět, ale chci vyhrát a poprat se o postup do Tokia,“ uvedl čtyřnásobný domácí šampion Pek v tiskové zprávě.

Letošní olympijské hry v Tokiu, kde měl mít skateboarding premiéru, byly kvůli pandemii zrušeny a odloženy na příští rok. Kvalifikační klíč je i pro samotné jezdce hodně nepřehledný.

„O kvalifikaci na olympijské hry teď nevíme téměř nic. Možná se něco počítat bude, možná se něco počítat nebude, upřímně nevím. Největší motivace je pro mě to, že je to jediný letošní závod, co má váhu. Body jsou důležité, ale je pro mě lepší se soustředit jen na závod,“ řekl Habanec.

Na Štvanici o víkendu smějí diváci, ale budou po celou dobu striktně odděleni od skateboardistů. „Uvidíme, kolik diváků dorazí, jsem rád, že nemusíme jet úplně bez nich. Triků mám nových spoustu, ale uvidíme, jak mi to sedne o víkendu,“ konstatoval Habanec, jenž domácí šampionát ovládl pětkrát a loni skončil druhý.