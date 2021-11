V pátek začíná souboj o mistra světa v šachu. Carlsena vyzve riskující Rus

Představte si, že byste v boxu měli jen jednu váhovou kategorii jediné asociace, v níž by se zápolilo o titul mistra světa – absolutní souboj mezi stávajícím šampionem a vyzyvatelem, který se k tomu duelu složitě propracovával v několika kvalifikacích. Takový svátek zažívá šachový svět jednou za dva roky a ten čas přichází právě nyní.



Vyčerpávající boj

Boj o šachový trůn je tvrdý a vyčerpávající, vzhledem k délce trvání a trůnu v sázce je i energeticky nesmírně náročný. Ani rohovníci v ringu nejsou po titulovém zápase tak vyčerpaní jako šachisté po mistrovství světa. Těch nemnoho šachových velmistrů, kterým se podařilo se k zápasu o titul mistra světa probojovat, se shoduje v jednom – obtížnější klání nikdy dřív nepodstoupili.

V památném prvním zápase o mistra světa mezi Anatolijem Karpovem a Garrim Kasparovem v roce 1984 platila jiná pravidla než dnes, počítaly se pouze vítězné partie, nikoliv remízy. Duel velmi vyrovnaných soupeřů, dvou nejlepších šachistů světa osmdesátých let, se natahoval a natahoval. Po pěti měsících boje byli oba aktéři již na pokraji vyčerpání, tehdy subtilní Karpov zhubl během této doby za šachovým stolem o deset kilogramů, a mezinárodní šachová federace FIDE nakonec zápas předčasně ukončila.

V klání o mistra světa nejde jen o šachovou sílu, ale také o psychickou odolnost a fyzickou kondici. A také o schopnosti a výkonnost týmů sekundantů, které pro oba hráče analyzují proběhlé partie a hledají vylepšení variant v zahájeních, která soupeř používá.

Co můžeme v tomto smyslu čekat od duelu norského velmistra Magnuse Carlsena s ruským velmistrem Janem Něpomňaščijem?

Favoritem je Carlsen

Předzápasové vážení obou aktérů, jako je ve světě boxu, kde je možné slovními výpady trochu nahlodat sebevědomí soupeře, si šachisté neužijí, nicméně zkušený Magnus Carlsen ví, že i správná rétorika může pomoci, a nechal se slyšet: „Jsem rád, že z turnaje kandidátů postoupil právě Jan Něpomňaščij. Fabiana Caruanu nebo Dinga Lirena bych považoval za mnohem vážnější soupeře.“

MAGNUS CARLSEN (30) ■ Obhájce titulu se narodil 30. listopadu 1990 v norském Tönsbergu.

Ve 13 letech získal titul velmistra a ihned začal hrát a vyhrávat významné mezinárodní turnaje. Když v roce 2004 opanoval C skupinu prestižního turnaje ve Wijk aan Zee s performance 2702 elo, pojmenoval ho velmistr Lubomír Kaválek „Mozartem šachu“. Bývalý šampion Garri Kasparov ho následně označil za svého budoucí nástupce na šachovém trůnu. ■ Na turnaji v čínském Nankingu v roce 2009 jeho performance překonalo hranici 3000 elo, což se nikdy předtím ani potom žádnému šachistovi na světě nepodařilo. V lednu 2010 se stal světovou ratingovou jedničkou a od té doby neotřesitelně vládne světovému šachu. Vyhrál všechny významné turnaje, mnohokrát se stal mistrem světa v bleskovém a rapid šachu. Mistrem světa v klasickém šachu se stal v roce 2013, když v indickém Madrásu sesadil z trůnu tamního tygra Višvanáthana Ánanda, a to dokonce před limitem (rozhodnuto bylo po desátém z dvanácti vypsaných kol). Od té doby titul mistra světa obhájil v dalších třech zápasech. ■ Kromě šachu je coby velký fotbalový fanoušek velmi úspěšný ve hře Fantasy Premier League. Daří se mu také na byznysové půdě – hodnota jeho podílů v internetových šachových firmách se blíží miliardě korun.

Oba soupeři spolu na světové scéně bojují již od dětských let a v době nadcházejícího šampionátu jim bude shodně 31 let. Když se poprvé střetli na mistrovství světa dvanáctiletých, vítězství slavil ruský velmistr. Ve vzájemných partiích byl ostatně Něpomňaščij úspěšnější i později a jako jediný hráč světové špičky má s Carlsenem pozitivní bilanci ve vážných partiích – Rus jich vyhrál čtyři a prohrál jenom jednu (remízy nepočítáme). To je rozdíl na velmistrovské úrovni hodně vysoký, nicméně většina těch partií je staršího data a v té poslední hrané se již radoval Nor.

Zatímco pro Něpomňaščiho hovoří vzájemná partiová bilance, Carlsenovi hrají do karet jiné aspekty a okolnosti. Zaprvé má mnohem větší zápasovou zkušenost, bude to jeho již pátý titulový zápas (všechny předchozí vyhrál – dvakrát proti Višvanáthanovi Ánandovi a pak proti Sergeji Karjakinovi a Fabianovi Caruanovi). Mnohem lépe tedy ví, jak se na takový obtížný duel připravit, jak sestavit tým sekundantů a nastavit spolupráci s nimi, jak během nervově devastujícího střetu relaxovat. Také stabilně hraje na vyšší úrovni – Carlsenův rating je 2855 elo (světová jednička), Něpomňaščij má rating 2782 elo (světová pětka). A roli může hrát také to, že aktivně sportuje. I jeho fyzická kondice tedy bude velmi pravděpodobně na vyšší úrovni.

Ostatně právě norského obhájce vysoce favorizují sázkové kanceláře – kurz na jeho vítězství je 1,3, zatímco na vyzyvatele 3,3.

Minulý mistr světa Višvanáthan Ánand, který bude zápas z místa komentovat, při srovnání obou hráčů konstatoval, že zatímco v případě vrcholné formy je síla obou soupeřů vyrovnaná, tak při nějakém výpadku z rytmu je mezi nimi rozdíl podstatný – Nepovy propady jsou mnohem hlubší.

JAN NĚPOMŇAŠČIJ (31) ■ Vyzyvatel se narodil 14. července 1990 v ruském Brjansku, šachy hraje od čtyř let a v dětských kategoriích čtyřikrát vyhrál mistrovství Evropy a jednou mistrovství světa. Titul šachového velmistra ale získal až v 17 letech.

■ Vyhrál řadu mezinárodních turnajů, na světovém žebříčku byl nejvýše na čtvrtém místě, nyní je o příčku níž. Jeho největším dosavadním úspěchem je vítězství v turnaji kandidátů, čímž se kvalifikoval k zápasu o mistra světa. Jeho styl je divácky velmi atraktivní, hraje aktivně, v oblibě má divoké pozice, nebojí se riskovat. ■ Dříve býval také profesionálním hráčem videoher Dota.

Tahák dubajského Expa

Klání o šachového šampiona bude mít velmi atraktivní kulisy. Přes covidovou pandemii se lidé z celého světa slétávají do Spojených arabských emirátů, kde začalo Expo. A právě souboj Carlsena s Něpomňaščijem o šachový trůn je jedním z taháků světové výstavy v Dubaji. Hrát se bude v nově postaveném Dubai Exhibition Centre a utkání mohou diváci sledovat přímo v hracím sále. Podmínkou je očkování proti nemoci covid-19 nebo negativní PCR test, nošení respirátoru je v Dubaji povinností uvnitř i venku.

Carlsena a Něpomňaščije kromě šachového titulu motivuje také cenový fond ve výši dvou milionů dolarů: 60 procent si odnese vítěz, 40 procent zbude pro poraženého.

Potvrdí se prognózy a uhájí Carlsen svou pozici, nebo ho ruský vyzyvatel zaskočí?