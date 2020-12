V prvním dílu Turné čtyř můstků Češi nebodovali. Úvodní závod ovládl domácí skokan Geiger

Německý skokan na lyžích a nedávný mistr světa v letech Karl Geiger vyhrál v rodném Oberstdorfu úvodní díl 69. ročníku Turné čtyř můstků. Druhý byl dvojnásobný vítěz prestižní minisérie Kamil Stoch z Polska a třetí skončil Nor Marius Lindvik. Z trojice českých skokanů nikdo nebodoval.

Češi byli po prvním kole daleko za postupem mezi třicítku nejlepších a umístili se až v šesté desítce pořadí. Čestmír Kožíšek obsadil 51. místo, za ním skončil Viktor Polášek a po zranění kolena se vracející Roman Koudelka figuroval na 56. pozici.



„Je to malinko zklamání, protože jsme očekávali víc, ale oproti zkušebním kolům byly skoky zas o něco lepší,“ řekl trenér František Vaculík v nahrávce pro média. „Roman (Koudelka) na sebe udělal teďka v tuhle chvíli stabilní skok, ale noha není stoprocentní, je to tak na padesát procent a je to znát,“ konstatoval kouč.

První kolo se neskákalo pro Turné klasickým k.o. systémem po 25 dvojicích, protože pondělní kvalifikace byla anulována. Důvodem byla anabáze polského týmu, který musel do karantény po nedělním pozitivním testu Klemense Muraňky na covid-19. Jeho opakovaný test byl ale negativní, což potvrdily u celého týmu i třetí odběry a FIS umožnila Polákům startovat.

Na startu tak bylo 62 závodníků a Kožíšek s Poláškem skočili shodně 111 metrů. Díky větší porci bodů za vítr byl Kožíšek o místo lepší než Polášek. „Chybí plynulost do skoku, je tam hrozně chyb a je to hlídaný. Chybí do toho spontánnost,“ řekl Kožíšek. Na Turné dvakrát celkově pátý Koudelka skočil 107,5 metru.

Geiger se v prvním kole dostal do vedení díky skoku dlouhému 127 metrů a více než třinácti připočteným bodům za vítr. Před druhým skokem musel chvilku čekat na vyfoukání stopy od čerstvě napadaného sněhu, ale udržel koncentraci a skočil 136,5 metru. Vyhrál o 2,8 bodu před Stochem.

Čtvrtý skončil lídr Světového poháru Halvor Egner Granerud z Norska a pátý byl Němec Markus Eisenbichler, který zaútočil až z 27. místa po prvním kole. Ve druhém se posunul díky skoku dne dlouhému 142 metrů.

Turné se koná kvůli koronaviru bez diváků a po dnu volna bude pokračovat v druhém německém středisku Garmisch-Partenkirchenu.