V Red Sox nechtěný Betts slaví triumf ve Světové sérii. Počítal jsem, že v Bostonu budu hrát do konce, říká

Los Angeles/Praha Jedna z největších hvězd baseballu, Mookie Betts, byl po letní výměně z Bostonu do Los Angeles hodně zklamaný. „Počítal jsem, že budu hrát do konce kariéry v Bostonu. Teď se musím přizpůsobit, Bůh má pro všechno plán,“ říkal smutně po překvapivém trejdu. Nyní ale Betts zřejmě změny adresy nelituje, jako lídr dovedl Dodgers k vítězství ve Světové sérii.

Osmadvacetiletý rodák z Nashvillu měl přitom kariéru v Bostonu našlápnutou parádně. Slavní Red Sox si ho vybrali v draftu v roce 2011, mezi profesionály v Major League Baseball ale nakouknul až o tři roky později.



Od té doby šla jeho kariéra strmě nahoru a sportovní životopis Bettse zahrnuje třeba čtyři účasti v Utkání hvězd, cenu pro nejužitečnějšího hráče Americké ligy z roku 2018 nebo čtyři ocenění Zlatá rukavice pro nejlepšího polaře dané sezony.

Navíc slavil i týmové úspěchy v čele s výhrou ve Světové sérii v roce 2018, kde Boston zdolal právě Los Angeles. „Jsem v Bostonu nadšený. Miluji tohle město, jeho fanoušky i celou atmosféru. Žiju svůj sen,“ říkal Betts ještě v lednu letošního roku, když už se v médiích řešilo prodloužení jeho smlouvy.

Tým sídlící na legendárním stadionu Fenway Park chtěl smlouvu s Bettsem prodloužit, nakonec se ale obě strany nedohodly na financích a Betts se pakoval. V rámci výměny celkem pěti hráčů odešel spolu s Davidem Pricem do Dodgers výměnou za trojici Verdugo, Wong a Downs.

Karma je zdarma?

Ve městě andělů podepsal dvanáctiletou smlouvu v celkové hodnotě 365 milionů dolarů, čímž se dostal na třetí místo historických tabulek sportovních smluv za hráče amerického fotbalu Patricka Mahomese a kolegu z MLB Mikea Trouta.

Fanoušci Red Sox okamžitě zasypali svůj tým obrovskou kritikou na sociálních sítích a v Bostonu se nestačili divit. Jako by se po výměně na tým nalepila smůla a Red Sox skončili s bilancí 24 výher a 36 porážek na posledním místě své divize. Po sezoně vyhodili trenéra Rona Roenicka a nyní hledají cestu, po které se vydat...

Zato Dodgers v čele s Bettsem podávali celou sezonu velmi vyrovnané výkony, vyhráli 43 z celkových šedesáti zápasů zkrácené základní části a herní pohoda se přenesla i do play off. Do problémů se dostali až ve finále Národní ligy proti Atlanta Braves, s nimiž museli otáčet stav 1:3 na zápasy. I to se ale díky spojení Bettse s Codym Belingerem a nadhazovačem Claytonem Kershawem podařilo a ve Světové sérii si pak Dodgers vyšlápli na Tampu Bay.

„Vůbec nechápu, proč si takového hráče nenechali. Mookie je opravdu dobrý. Od organizace jako jsou Red Sox bych tohle opravdu nečekal. Myslel jsem si, že tam ukončí kariéru jako jedna z klubových legend. Teď si můžou jen rvát vlasy a koukat, jak se Mookie raduje z titulu,“ rýpl si David Price, Bettsův spoluhráč, který byl také součástí osudné výměny. A co na ton on sám? Otázkám spojeným s Red Sox se dlouho vyhýbal, ale po výhře ve Světové sérii už nabídl dychtivým fanouškům i novinářům odpověď.

„Pro fanoušky v Bostonu to musí být opravdu hořká pilulka. Byla to pro mě náročná sezona, protože jsem chtěl dokázat Red Sox, že udělali chybu, a myslím, že se mi to povedlo. Teď jsem hráč Dodgers a chci dál všem ukazovat, že jsme nejlepší tým světa,“ řekl novinářům.

Nyní má Betts, který je mimochodem vzdáleným bratrancem Meghan Markleové, vévodkyně ze Sussexu, pár dnů volna na oslavy titulu a pak se vrhne s Dodgers na přípravu obhajoby titulu.