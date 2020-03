V závěru SP v Novém Městě skončila Davidová dvacátá. Na konci druhé desítky byl i Moravec a Krčmář

SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě: Muži - závod s hromadným startem (15 km): 1. J.T. Bö (Nor.) 39:32,7 (3 trest. okruhy), 2. Jacquelin (Fr.) -15,1 (0), 3. Peiffer (Něm.) -25,0 (1), 4. Pidručnyj (Ukr.) -27,9 (2), 5. Bjöntegaard -27,9 (2), 6. Dale -34,1 (2), 7. Christiansen (všichni Nor.) -38,9 (2), 8. Fillon Maillet (Fr.) -44,8 (1), 9. Windisch (It.) -52,3 (2), 10. T. Bö (Nor.) -53,7 (3), ...19. Moravec -2:10,1 (3), 20. Krčmář (oba ČR) -2:27,7 (3). Průběžné pořadí SP (po 19 z 24 závodů): 1. M. Fourcade (Fr.) 853 b., 2. J.T. Bö 810, 3. Fillon Maillet 800, 4. T. Bö 702, 5. Jacquelin 632, 6. Desthieux (Fr.) 630, ...21. Krčmář 292, 26. Moravec 238, 52. Štvrtecký 68, 75. Václavík 19, 81. Šlesingr 12, 84. Krupčík (všichni ČR) 7. Ženy - závod s hromadným startem (12,5 km): 1. Eckhoffová (Nor.) 34:00,08 (1), 2. H. Öbergová (Švéd.) -25,3 (1), 3. Preussová (Něm.) -32,4 (1), 4. Braisazová (Fr.) -41,3 (3), 5. Wiererová (It.) -43,2 (3), 6. Hojniszová-Staregaová (Pol.) -43,5 (2), 7. Mäkäräinenová (Fin.) -59,7 (3), 8. Lunderová (Kan.) -1:09,6 (3), 9. Valj Semerenková (Ukr.) -1:14,8 (3), 10. Kuklinová (Rus.) -1:21,5 (4), ...20. Davidová (ČR) -2:31,7 (4). Průběžné pořadí SP (po 19 z 24 závodů): 1. Wiererová 776 b., 2. Eckhoffová 707, 3. H. Öbergová 705, 4. Herrmannová (Něm.) 660, 5. Röiselandová (Nor.) 597, 6. Braisazová 507, ...15. Davidová 404, 29. Charvátová 215, 31. Kristejn Puskarčíková 208, 66. Jislová (všechny (CR) 40.