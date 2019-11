Vakoč končí ve stáji Deceuninck-Quick Step. ‚Je čas vyzkoušet něco nového‘

PRAHA Přední český silničář Petr Vakoč potvrdil svůj odchod z belgické stáje Deceuninck-Quick Step, kde patřil mezi jeho spolujezdce i Zdeněk Štybar. Místo svého dalšího působiště prozatím oznámit nemohl, netajil ale nadšení z nové výzvy. Jméno sedmadvacetiletého Vakoče se v poslední době skloňovalo především ve spojení s týmem Corendon-Circus, jehož dres obléká jedna z největších hvězd současné cyklistiky Nizozemec Mathieu van der Poel.

„Jisté je, že po těch sedmi letech, co jsem strávil s Quick-Stepem, budu měnit tým. Rozhodl jsem se, že je čas vyzkoušet něco nového. Týmu moc děkuji za tu dobu, kterou jsem v něm strávil. Nebylo to vůbec jednoduché rozhodnutí, ale čeká mě teď ohromná výzva,“ řekl Vakoč v audionahrávce.



Účastník Tour de France 2016 a Gira d’Italia 2015 vybíral z několika možností a nabídek. „A jsem nadšený z toho, kam jsem se rozhodl po dlouhém rozhodování vykročit, i když je to trochu krok do neznáma. Bohužel zatím ještě nemohu oznámit, jak se můj tým bude jmenovat. Pořád ještě čekáme, než to má nová stáj oznámí,“ doplnil Vakoč.

Šrouby z páteře mu už vyndali

Minulý týden absolvoval krátký pobyt v nemocnici. „Strávil jsem tam pět dní, kdy mi doktoři vytahovali šrouby z hrudní páteře. Už to byla závěrečná operace, taková uzávěrka celého toho mého zranění,“ přiblížil Vakoč, jenž se tento rok dokázal na výbornou vrátit do pelotonu po nehodě z ledna 2018, kdy ho při tréninku v Jihoafrické republice srazilo nákladní auto a se zlomenými obratli musel na operaci.

„Šlo to všechno hladce a bylo o mě skvěle postaráno,“ ocenil péči nemocničního personálu Vakoč. „A já jsem moc rád za to, jak to celé dopadlo. Že jsem zdravý a mohu dělat zpátky všechno to, co mě baví, a bez omezení žít naplno,“ dodal.

Ještě před nástupem do nemocnice stihl krátkou, ale o to intenzivnější dovolenou. „Z posledních závodů v Číně jsem to vzal kolem světa přes Spojené státy zpátky do Čech,“ připomněl.

Dalších několik dnů stráví v Praze, má klidový režim. „Musím počkat, než se rána zacelí, aby mi mohli vyndat stehy. Takže mě čeká fyzický klid. Je ale super, že mám tím pádem teď čas na kamarády, rodinu a také malou firmu na zdravou výživu, kterou mám společně s Michalem Kočím. Moc mě baví se tomu ve volném čase věnovat a snažit se firmu rozvíjet a zlepšovat naše výrobky,“ těšil se Vakoč.

S tréninkem začne přibližně za deset dnů. „Takový je můj odhad, pokud se bude vše dobře hojit, což předpokládám, že ano. Plánem je vyrazit do Andorry a tam zahájit přípravu chozením po horách, na běžkách, zařadím i horské kolo, možná i trochu na silnici. Uvidíme, jaké bude počasí. Tahle podzimní příprava ale bývá mou nejoblíbenější částí roku, i když je fakt, že letos jsem sezonu skončil hodně pozdě. Tím i trénink začínám pozdě a nebude tolik prostoru. Chci si to ale co nejvíce užít, než naskočím zpátky do kolotoče závodění a trénování jen na silnici,“ plánoval Vakoč.



K tradičním vrcholům přibude v příští sezoně olympiáda. Silniční závod v Tokiu mají Češi absolvovat ve třech závodnících. „Měl jsem možnost jet v Japonsku několik menších exhibičních závodů a vždy to byl úžasný zážitek. Také se mi moc líbilo cestování po Japonsku. Očekávám, že atmosféra na olympiádě bude naprosto neskutečná. Japonci jsou skvělí a vášniví fanoušci, myslím, že ty hry tam budou nádherné. Bude pro mě velkou výzvou se tam dostat a reprezentovat Českou republiku,“ řekl Vakoč.